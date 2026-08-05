いま本当に使えるSaaS 100選【定番編】 エントリー13～16はkintoneやfreee【Tier付け】
2026年08月05日 17時04分更新
世の中に星の数ほどSaaSがあるが、本当に使えるSaaSはどれなのか？ いま本当に使えるSaaSを編集部で100本選抜。先行アンケートで得た情シスの意見を元に、編集部でTier付けしました。今回はその中の定番20本をリストアップし、1記事4本ずつ、計5本の特集として紹介していきます。
実際のところ、「SaaSとTierは生もの」であり、今回のTier付けも決して確定したものではありません。TECH.ASCIIでは、情シスやSaaSを利用するビジネスパーソンの皆様と一緒に『SaaS最強Tier表（ランク付け）』を完成させていきたいと思います。最高評価の【S：神】から、普通に使える【C：普】まで、まずは編集部でピックアップした100個のSaaSを皆様の厳しい目でジャッジしてください。
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