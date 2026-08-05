このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

いま本当に使えるSaaS 100選 第4回

いま本当に使えるSaaS 100選【定番編】　エントリー13～16はkintoneやfreee【Tier付け】

2026年08月05日 17時04分更新

文● 大谷イビサ、大塚昭彦、MOVIEW 清水

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　世の中に星の数ほどSaaSがあるが、本当に使えるSaaSはどれなのか？　いま本当に使えるSaaSを編集部で100本選抜。先行アンケートで得た情シスの意見を元に、編集部でTier付けしました。今回はその中の定番20本をリストアップし、1記事4本ずつ、計5本の特集として紹介していきます。

　実際のところ、「SaaSとTierは生もの」であり、今回のTier付けも決して確定したものではありません。TECH.ASCIIでは、情シスやSaaSを利用するビジネスパーソンの皆様と一緒に『SaaS最強Tier表（ランク付け）』を完成させていきたいと思います。最高評価の【S：神】から、普通に使える【C：普】まで、まずは編集部でピックアップした100個のSaaSを皆様の厳しい目でジャッジしてください。

今回のTier付けはこちらが基準

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

アクセスランキング

  1. 1位

    ITトピック

    情シス人材不足でも「採用予定なし」中小企業の意見／“従業員発のSNS炎上”6割の企業が懸念／「SNS疲れ」利用を減らす効果的方法、ほか

  2. 2位

    ビジネス・開発

    「Gemini Enterprise」に大規模導入の波 ― SOMPO・NTTデータ・Skyが描く“エージェント企業”への進化

  3. 3位

    sponsored

    キャッシュレス決済の利用シーンを広げる　三井住友カードの「stera terminal light」とソフトバンクのIoT回線

  4. 4位

    sponsored

    60年の時を超え「COBOL」がGitHub Copilotでよみがえる　勘定系アプリの“超難関”モダナイに7社が挑戦

  5. 5位

    sponsored

    “120TB消失危機”を救ったBox。ゼネラルが挑むグローバルデータ統合の舞台裏

  6. 6位

    データセンター

    「関東・関西に次ぐDC集積地」目指す　北海道・石狩でデータセンター連合　さくら、NTT東らが参画

  7. 7位

    TECH

    パンや酒、チョコづくりにも関わる微生物「酵母」の進化を追求

  8. 8位

    YouTube

    ぶっちゃけ、あのSaaSってどう!? 情シスがガチ格付け！ 本当に使えるツールを決める最強SaaSティア決定戦!!

  9. 9位

    デジタル

    異常検知からロボット走行、車両制御まで —— 現場を遠隔化・自動化するSORACOM活用のIoTソリューション

  10. 10位

    TECH

    プロアクティブDNSでDNSをセキュリティ基盤へ　福岡大学でも「運用課題なし」の実績

集計期間：
2026年07月29日~2026年08月04日
  • 角川アスキー総合研究所
TECH 最新連載・特集一覧