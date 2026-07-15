ほっともっと「辛旨牛スンドゥブ弁当」本日スタート　辛さ増しできる！

ほっともっとでは「牛スンドゥブ弁当」（790円）と「辛旨牛スンドゥブ弁当」（840円）を7月15日より発売します。

豆腐たっぷり「牛スンドゥブ弁当」

ほっともっとでは、「真夏の旨×辛フェア」として、スンドゥブを発売します。

▲「牛スンドゥブ弁当」

「牛スンドゥブ弁当」は、魚介や牛肉の旨味が凝縮されたコク深いスープが堪能できるという一品。

信州みそと醤油をベースに、唐辛子とコチュジャンで辛味をプラス。さらに魚醤、ホタテ、エビなど魚介の風味を効かせることで、ごはんが進む味わいに仕上げているそうです。

具材は、1/2丁分の豆腐をたっぷり使用し、相性の良い牛肉と玉ねぎを合わせています。

▲「辛旨牛スンドゥブ弁当」

また、さらなる辛さを求める方に向け、別添の「辛旨唐辛子シーズニング」が付いた「辛旨牛スンドゥブ弁当」も同時に展開します。好みの量を加えることで、より刺激的な辛さへと変化するそうです。

なお、「辛旨唐辛子シーズニング」は、プラス50円で追加購入が可能です。

辛さを自分好みに！

旨辛スープに豆腐がたっぷり入った、夏にぴったりの“スンドゥブ”が登場します。

また、辛さを自分好みに変更できる「辛旨牛スンドゥブ弁当」も楽しみなところ。好きな辛さで思いっきりほっともっとのスンドゥブを楽しんでみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）