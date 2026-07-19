肉がダブルでうれしい！「豚しゃぶ肉めし」ごま山椒ダレで味わう新作

「肉めし岡もと」では7月21日より期間限定メニュー「豚しゃぶ肉めし」各種を販売します。
肉と肉のボリューミーな一杯！「豚しゃぶ肉めし」
肉めし岡もとは、食べ応えある特製肉煮込みの「肉めし」を提供するお店。東京・新橋など3店舗を展開しています。
期間限定で登場する「豚しゃぶ肉めし」は、この肉煮込みに「豚しゃぶ」を贅沢にトッピング。
▲豚しゃぶ肉めし（990円）
煮込みと豚しゃぶの異なる食感の2種類の肉を一度に楽しめるメニューです。
味の決め手となるのは、こだわりの自家製「ごま山椒ダレ」です。コク深い胡麻の風味に、山椒のピリッとした爽やかな刺激をプラス。濃厚な肉の旨味を、山椒の香りがキリッと引き締め、最後まで箸が止まらない仕上がりなんだとか。
さらに、定食仕立ての「豚しゃぶ合盛り定食」も用意。なお、豚しゃぶ肉めしは持ち帰りもできます。
▲豚しゃぶ合盛り定食（1210円）
▲（テイクアウト）豚しゃぶ肉めし弁当（972円）
「ごま山椒ダレ」でキリッといただける
特製肉煮込みとさっぱり豚しゃぶのな贅沢コンビ。「ごま山椒ダレ」で爽やかにいただけるのも楽しみですね。
肉×肉でこの夏を乗り切りたいですね！ テイクアウトもできるので、お家でゆっくり楽しめるのも嬉しいところです。
・発売日：2026年7月21日
（※文中の価格はすべて税込）
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