ファミマ味って何!? 45周年、“秘密のフレーバー”が登場

ファミリーマートは本日7月14日に、「ファミチキ（ファミマ味）」「ファミマ味ポテトチップス」「ファミマ味お米スナック」の3商品を数量限定で販売開始ました。

ファミマ味って? 秘密のフレーバーが登場！

ファミマ味とは、創立45周年を記念した“秘密のフレーバー”です。

味の正体は明かされておらず、「ピリっ」「まろやか」「甘辛」の3つの味の変化を楽しみながら、何味なのかを予想できる企画となっています。

▲ファミチキ（ファミマ味） 258円

「ファミチキ（ファミマ味）」は、衣と肉それぞれに異なる味付けを施し、食べ進めるごとに味わいが変化する“秘密のフレーバー”を採用した商品です。

▲ファミマ味ポテトチップス 180円

「ファミマ味ポテトチップス」は、ポテトチップスのパリッとした食感と、「ピリっ」「まろやか」「甘辛」の3つの味わいが重なり合うフレーバーが特徴です。

▲ファミマ味お米スナック 172円

「ファミマ味お米スナック」は、サクふわとした軽い食感のお米スナックに秘密のフレーバーを組み合わせた商品です。お米の甘みと3つの味わいが重なり合う仕上がりとしています。

■「ファミマ味」の謎解き企画がスタート

7月14日～8月3日の期間は、「ファミマ45周年に隠された3つのおいしい秘密 ファミマ味の謎」を開催します。

謎解きをすべてクリアして専用ウェブページから応募すると、抽選で1000人に1000円分の「えらべるPay」が当たります。

7月15日～17日の3日間は、毎日11時に公式Xで新たな謎が出題されるほか、クリア順位の表示や、クリアした人全員へのオリジナル謎解明画像の配布も実施されます。

食べながら謎解きも楽しめる！

味の正体を予想しながら食べられるという、これまでにない仕掛けが気になる新商品です。ファミチキとスナックで味わいの違いを楽しみながら、謎解きにも挑戦してみたくなります。

この機会にファミリーマートへ足を運んで、「ファミマ味」の正体を予想してみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月14日

※価格は税込み表記です。