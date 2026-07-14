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【本日】ステーキのどん「牛タングリルフェア」スタート！ ライス・パンおかわり自由

2026年07月14日 14時55分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　ステーキのどんは、昨年実施した「牛タングリルフェア」を7月14日から全62店舗で販売します。

　昨年は関東48店舗限定で実施したフェアを、今年は販売エリアを全店へ拡大します。

　高温グリルで焼き上げた牛タンを使ったメニューや、「どんハンバーグ」と組み合わせたメニューを期間限定で提供します。

　いずれもライスまたはパン、スープバー付きで、ライスとパンはおかわり自由です。

▲牛タンもやキャベグリル120g　1628円

　牛タンともやし、キャベツを組み合わせたメニューです。香ばし醤油ソースで仕上げ、牛タンの食感ともやし・キャベツの食感を楽しめるといいます。

▲牛タンもやキャベグリル180g　1958円

　牛タンもやキャベグリル120gより牛タンを増量したメニューです。

▲牛タン切り落とし90g＆どんハンバーグ130g　1738円

　牛タン切り落としと「どんハンバーグ」を組み合わせたメニューです。

肉好きなら見逃せない！

　昨年は関東限定だった牛タンフェアが、今年は全店舗で楽しめるようになります。牛タンをしっかり味わいたい人はもちろん、ハンバーグとの組み合わせを選べるのもうれしいポイントです。

　期間限定のフェアなので、牛タン好きの人はこの機会にお店へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月14日

※価格は税込み表記です。

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