夏本番きた！スタバ新作、オレンジ×マンゴーが最高すぎ

スターバックス コーヒーは7月22日より、オレンジとマンゴーを主役にした新作3種を全国の店舗（一部店舗を除く）で発売します。

オレンジ×マンゴーの新作ドリンクが3つ

今回登場するのは、果肉感が楽しめるフラペチーノ、爽快なソーダ、大人向けティーの3種類です。オレンジとマンゴー、それぞれの風味を異なるスタイルで楽しめるラインアップとなっています。

▲ぎゅぎゅっと オレンジ ＆ マンゴー フラペチーノ

持ち帰り707円、店内720円

4種のオレンジとマンゴー果汁を組み合わせたTallサイズ限定のフラペチーノです。カップの底にはオレンジ果肉、マンゴー果汁、ブラッドオレンジゼリーを使用し、果肉とゼリーの食感が楽しめるといいます。

ハニーブラッドオレンジソースとホイップクリームを混ぜることで味わいの変化も楽しめるとしています。マンゴー果汁は5％未満です。

▲チラックス ソーダ オレンジ ＆ マンゴー

持ち帰り Tall579円、Grande624円、Venti668円

店内 Tall590円、Grande635円、Venti680円

オレンジ果肉、マンゴー果汁、ブラッドオレンジゼリーにソーダを合わせた一杯です。

スターバックスオリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを使用し、オレンジとマンゴーのみずみずしい風味と炭酸の飲み心地が特長としています。マンゴー果汁は5％未満です。

▲クラフト ジューシー オレンジ ＆ マンゴー ティー

持ち帰り Tall618円、Grande663円、Venti707円

店内 Tall630円、Grande675円、Venti720円

オレンジ果肉、ブラッドオレンジゼリー、マンゴー果汁をブラックティーと合わせたメニューです。

ジューシーな果実感とブラックティーのほどよい渋みが調和した一杯で、ブラックティーをパッションティーへ変更するカスタマイズにも対応します。マンゴー果汁は5％未満です。

夏本番に飲みたい！

オレンジとマンゴーを主役にした3種類は、それぞれ異なる楽しみ方ができるのが魅力です。特に「ぎゅぎゅっと オレンジ ＆ マンゴー フラペチーノ」は、オレンジの果肉感とマンゴーのコクを同時に味わえる一杯となっています。

暑い季節にぴったりのフルーティーなドリンクを味わいに、この機会にスターバックスへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月22日

※価格は税込み表記です。