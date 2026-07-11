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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第66回

【11万円台なら確実に買い】Galaxy S26ユーザー「Galaxy S26はいいぞ」

2026年07月11日 17時00分更新

文● オカモト／ASCII

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筆者イチオシのプライムデーの製品が「Galaxy S26」
その理由や買う際に注意したい部分を紹介

　現在開催中の「Amazonプライムデー」の最大の目玉と筆者が個人的に感じているのが、「Galaxy S26」です！

　256GBのSIMフリー版が11万3300円なら、文句なしに買いだと思っているのですが、その理由や、実際に買う際にここは注意した方がいいかなというポイントを紹介します！

Galaxy

Galaxy S26がプライムデーで11万円台！ 今後価格上昇が見込まれるスマホだけに、これは大きなチャンスだ（画像をタップすると外部サイトに移動します）

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プライムデーで「Galaxy S26」を入手

【Galaxy S26のいいところ　その1】
最高峰SoCがこのサイズの筐体に　しかもお手頃価格

　Galaxy S26の最大の魅力はやはりスペック。現行最高峰SoC「Snapdragon 8 Elite Gen 5」や12GBメモリーを搭載しながら、SIMフリー／256GB版の通常価格が13万6400円。これでも手頃なのに、プライムデーでは、11万3300円ですからね。単純にヤバい。

Galaxy

手のひらに収まるこのサイズ感もGalaxy S26の魅力

　最高峰SoCによる何をやっても滑らかな動作を、6.3型、横幅71.7mm、重量167gという比較的小型軽量な本体に収めているのも◎な点でしょう。もちろん大画面スマホが好きな人もいるでしょうが、そっちは選択肢がいろいろありますからね。このサイズでハイエンド性能、そしてお手頃価格となれば、買うしかありません！

【Galaxy S26のいいところ　その2】
Androidスマホならではの最新機能、AIによる強力機能

　最もメジャーなAndroidスマホというと、日本国内ではグーグル「Pixel」のイメージが強いですが、世界的には断然「Galaxy」。当然ながらグーグルとの関係も深く、AirDrop互換機能やかこって検索など、Androidの最新機能もいち早く盛り込まれますし、セキュリティアップデートの期間もPixelと同等の7年間。長く使うという意味でも安心です。

Galaxy

AirDrop互換機能もAndroidスマホの中ではいち早く対応しました

　Galaxy独自のAI機能も極めて強力で、リアルタイム翻訳や写真撮影後のAIによる編集機能など多数。正直使い切れないほどに多彩です。

【Galaxy S26のいいところ　その3】
日本仕様はほぼ完璧　国内サポート体制も充実している

　スマホ黎明期から日本で端末を販売しており、キャリアとの関係も深いことから、日本仕様はバッチリです。防水・防塵、FeliCa対応はもちろんのこと、SIMフリー版でもドコモ5Gのn79対応を始めとする国内4キャリアへの最適化、6GHzテザリングなど、国内メーカー製端末並み。

　サポートについても、SIMフリー版でもドコモショップ内のGalaxyリペアコーナーで対応するなど、非常に充実しています。

【Galaxy S26の微妙なところ】
ハイエンドモデルと考えると、カメラはもう一歩の充実に期待!?

　若干の微妙な点を挙げるとカメラでしょう。Galaxy S26は標準＋超広角＋望遠の3眼構成ですが、標準レンズは1/1.5型程度のサイズのセンサーとされており、実際に撮影してもやや物足りなさを感じます。光学3倍の望遠レンズについても特に暗所で同様です（それでも2眼よりは望遠レンズもあった方がいいのですが）。

Galaxy

カメラは望遠を含む、3眼構成。標準モデルのiPhoneよりは上なのですが、Android機のライバルと比較した際にはやや微妙になります

　ライバルとして設定されているのがiPhoneの標準モデルのせいなのか、Androidのハイエンド機と比べた場合にやや物足りなさを感じるのも確か。

　ただ、それでも高度な画像処理により、普段使いで不満を感じることがほぼありませんし、そもそもカメラにこだわるなら、最上位モデルのGalaxy S26 Ultraを選ぶべきでしょう。ちなみにこちらもプライムデーでセール中！　256GBモデルで通常価格の21万8900円から、18万3500円と約3万5000円の割引中です！

Image from Amazon.co.jp
Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB｜ブラック｜Galaxy AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.9インチ｜軽量約214g｜IP68防水防塵｜QHD+｜バッテリー 5,000mAh｜SM-S948QZKASJP
プライムデーで「Galaxy S26 Ultra」を入手

　というわけで、いいところも微妙なところもあるGalaxy S26ですが、この価格でハイエンドスマホが入手できるのなら、間違いなく買いです。あと、メモリーやフラッシュなど半導体部品が急騰している中、これは推測にはなりますが、来年のGalaxy S27はおそらくはこの値段では到底買えないと予想します。

　その意味でも現行で最高峰クラスの性能を持っていて、お買い得なGalaxy S26は確実に買いだと思います！　ぜひ注目してください。

プライムデーで「Galaxy S26 256GB コバルトバイオレット」を入手
 
プライムデーで「Galaxy S26 512GB ホワイト」を入手

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