Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第8回
【プライムデー】Galaxy S26が安すぎて正直驚いた 最高峰CPU搭載で11万5800円
2026年07月07日 00時01分更新
PCパーツとともに価格上昇が進むスマートフォン。円安＆半導体価格上昇でやむなし……と思っていたら、Amazonプライムデー（攻略法はこちら）で、なかなかな出物を発見。最高峰CPUを搭載したGalaxy S26が11万円台半ばで登場だ！
Androidの最新機能が使えるGalaxyの最新ハイエンドモデル
「Galaxy S26」が11万円台半ばはお買い得すぎでは!?
今年3月に発売された「Galaxy S26」。CPUに現行最高峰の「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載したハイエンドモデルで、今回セール対象になったのは、6.3型の標準モデル「Galaxy S26」、ペン対応や強力カメラなどハイエンドモデル「Galaxy S26 Ultra」のSIMフリー版だ。
Galaxy S26（256GBモデル）は通常価格でも13万6400円と割安感があったのが、Amazonプライムセールでは15％オフの11万5800円に、Galaxy S26 Ultra（256GBモデル）は13％オフの18万6000円（通常価格21万3400円）に。
|Image from Amazon.co.jp
|サムスン「Galaxy S26」（256GB、ブラック）
|Image from Amazon.co.jp
|サムスン「Galaxy S26 Ultra」（256GB、ブラック）
特に前者はフルスペックのハイエンドモデルとしては驚きの価格だろう。セキュリティアップデートに7年間対応するほか、AirDrop互換機能をいち早くサポート。Googleの最新AI機能「Gemini Intelligence」の動作も期待されるなど、Pixelと並んでAndroidスマホとしては最新の機能が使える1台。
今年後半以降のハイエンドモデルがこの価格で購入できることは期待薄なことも含めて、注目のセール品だろう。
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