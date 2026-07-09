全部入りアンドロイド、買って損しないのはこの4製品【プライムデー】

PCに続いて、スマホも値上げが本格化しています。中でもミドルクラス以下は原価率が高いこともあって、新製品ではハイエンド以上に価格上昇が生じるかも。

となると、お手頃なAndroidの全部入りモデルが欲しいなら、既存製品でコスパがいいものを探すしかないかも……。でも、ただパフォーマンス不足の端末を選んでは意味がありません。そこでプライムデーでオトクになっている製品から、「買って損しない」4製品をピックアップして紹介します！

「arrows Alpha」は使いやすくて程よいサイズ

性能もワンランク上のスマホが約6万円は買い

まず紹介するのは「arrows Alpha」。1年前のモデルですが、ミドルハイクラスの1台なのに記事執筆時点では5万9800円はかなりのお買い得度です！

レノボ傘下になったFCNTの製品で、CPUにはAntutuのスコアが130万点台と最新ゲームもまずまず高速に動作できる「Dimensity 8350 Extreme」、メモリーは12GB。さらにストレージが512GBなのはゲームをたくさん入れる予定の人にとっては◎。カメラも1/1.5型センサーとこのクラスでは上位級です。

一方で日本メーカー製モデルらしく、堅牢性の高さやハンドソープ／アルコールシートでの洗浄に対応しているが売り。横幅約72mmの比較的コンパクトなサイズもうれしい点です。使いやすくて、性能もコスパも高い1台を探しているなら、これで決まりでしょう。

カメラ重視派ならこっちがオススメ 2億画素カメラ搭載

シャオミ「REDMI Note 15 Pro 5G」

ミドルクラスの全部入りスマホでも、カメラを重視という人なら、断然このシャオミ「REDMI Note 15 Pro 5G」です！

メインのカメラは、1/1.4型センサーの2億画素とミドルクラスとは思えない性能。望遠レンズは搭載しないものの、このフラグシップ級の高画素センサー＋AIエンジンでさまざまな画角で高画質な写真が撮れます。

CPUはMediaTek「Dimensity 7400-Ultra」と若干弱めながら、普段使いには十分な性能で、メモリーは8GB、ストレージは256GBとこちらは十分。そしてバッテリーは6300mAh。もちろん全部入りスマホなので、IP68の本格防水をサポートし、堅牢性も売り。セール価格の4万4745円なら明らかに買いです！

Galaxyらしい使いやすさとAI機能を備えたミドルクラス

「Galaxy A57 5G」は今なら7万円弱

続いてはおなじみ「Galaxy」ブランドの1台。「Galaxy A57 5G」はセール価格で7万円弱とミドルハイクラスながら、上位モデルの使いやすさやAI機能などを受け継いでいます。さらにカメラも望遠レンズ付きの3眼構成。その点でも今回紹介した製品の中では上位に位置づけられます。

若干微妙なのはストレージが128GBという部分。ほかの性能が高いだけに少し残念です。

価格重視派なら約3万円のシャオミ「REDMI 15 5G」

7000mAhバッテリーで電池持ちの不安なし

最後は「価格重視」で選ぶ場合のシャオミ「REDMI 15 5G」です。価格は29％オフの3万2円です。

スペック的にはエントリー寄りで、ディスプレーは6.9型液晶（144Hz対応、1080×2340）、CPUはSnapdragon 6s Gen 3、さらにカメラは1眼のみですが（5000万画素）、8GBメモリー＋256GBストレージとこちらは充実。さらにスゴイのが7000mAhの大容量バッテリー。動画を見まくる人でも、これなら電池持ちを気にする必要ありません。

横幅80mm強とサイズが大きいのと、防水対応が防滴止まり（IP64）なのがやや微妙ですが（FeliCaは対応）、その点が気にならないなら買いです。

ちなみにメモリー／ストレージが4GB／128GBモデルもありますが、こちらのセール価格は2万5862円。4000円強の価格差なら、たとえ価格重視でも断然8GB／256GBモデルがオススメです。