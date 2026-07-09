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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第42回

全部入りアンドロイド、買って損しないのはこの4製品【プライムデー】

2026年07月09日 14時15分更新

文● 二子／ASCII

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　PCに続いて、スマホも値上げが本格化しています。中でもミドルクラス以下は原価率が高いこともあって、新製品ではハイエンド以上に価格上昇が生じるかも。

　となると、お手頃なAndroidの全部入りモデルが欲しいなら、既存製品でコスパがいいものを探すしかないかも……。でも、ただパフォーマンス不足の端末を選んでは意味がありません。そこでプライムデーでオトクになっている製品から、「買って損しない」4製品をピックアップして紹介します！

スマホ

買って損しないミドルクラスの全部入りAndroidスマホを紹介します！

「arrows Alpha」は使いやすくて程よいサイズ
性能もワンランク上のスマホが約6万円は買い

　まず紹介するのは「arrows Alpha」。1年前のモデルですが、ミドルハイクラスの1台なのに記事執筆時点では5万9800円はかなりのお買い得度です！

FCNT「arrows Alpha」については以下の記事もチェック！

日本メーカーと海外勢の良さが合体　あのarrowsスマホが機能もりもり＆強コスパで生まれ変わった姿を見てみた

今回紹介するFCNT「arrows Alpha」は数々の機能を詰め込んだうえでの魅力的な価格設定に加え、日常利用に即した独自の便利機能までしっかり押さえた1台です。


　レノボ傘下になったFCNTの製品で、CPUにはAntutuのスコアが130万点台と最新ゲームもまずまず高速に動作できる「Dimensity 8350 Extreme」、メモリーは12GB。さらにストレージが512GBなのはゲームをたくさん入れる予定の人にとっては◎。カメラも1/1.5型センサーとこのクラスでは上位級です。

Image from Amazon.co.jp
arrows Alpha【正規代理店】SIMフリー 超急速充電/大容量バッテリー/メモリ12GB/ストレージ512GB/ 144Hz有機EL/50MPカメラ×3/防水/除菌/アローズ(ホワイト)

　一方で日本メーカー製モデルらしく、堅牢性の高さやハンドソープ／アルコールシートでの洗浄に対応しているが売り。横幅約72mmの比較的コンパクトなサイズもうれしい点です。使いやすくて、性能もコスパも高い1台を探しているなら、これで決まりでしょう。

スマホ

arrowsシリーズ伝統のExliderを搭載。電源ボタンの上で指を上下にスライドさせるだけでスクロールが可能です

プライムデーでFCNT「arrows Alpha」を入手

カメラ重視派ならこっちがオススメ　2億画素カメラ搭載
シャオミ「REDMI Note 15 Pro 5G」

　ミドルクラスの全部入りスマホでも、カメラを重視という人なら、断然このシャオミ「REDMI Note 15 Pro 5G」です！

シャオミ「REDMI Note 15 Pro 5G」については以下の記事もチェック！

【ミドルクラス最強コスパ】ハイエンド級なカメラが使えるスマホがスゴい　シャオミがまたやってくれた

 

スマートフォンを選ぶとき、「写真はきれいに撮りたい」「バッテリーは長持ちしてほしい」「でも高いお金は出したくない」と悩むことはありませんか？ そんな願いをすべて叶える1台です。

 

　メインのカメラは、1/1.4型センサーの2億画素とミドルクラスとは思えない性能。望遠レンズは搭載しないものの、このフラグシップ級の高画素センサー＋AIエンジンでさまざまな画角で高画質な写真が撮れます。

Image from Amazon.co.jp
シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン REDMI Note 15 Pro 5G 8+256GB 6.83インチ1.5Kディスプレイ 2億画素 AIカメラ MediaTek Dimensity 7400-Ultra 6,300mAh大容量 6年間寿命バッテリー 45Wターボチャージ Felica搭載 IP66/IP68 防塵防水 チタングレー

　CPUはMediaTek「Dimensity 7400-Ultra」と若干弱めながら、普段使いには十分な性能で、メモリーは8GB、ストレージは256GBとこちらは十分。そしてバッテリーは6300mAh。もちろん全部入りスマホなので、IP68の本格防水をサポートし、堅牢性も売り。セール価格の4万4745円なら明らかに買いです！

スマホ

2億画素の強力カメラを搭載。カメラ部にはレンズが4つあるように見えますが、実際は標準＋超広角の2眼です

プライムデーでシャオミ「REDMI Note 15 Pro 5G」を入手

Galaxyらしい使いやすさとAI機能を備えたミドルクラス
「Galaxy A57 5G」は今なら7万円弱

　続いてはおなじみ「Galaxy」ブランドの1台。「Galaxy A57 5G」はセール価格で7万円弱とミドルハイクラスながら、上位モデルの使いやすさやAI機能などを受け継いでいます。さらにカメラも望遠レンズ付きの3眼構成。その点でも今回紹介した製品の中では上位に位置づけられます。

サムスン電子「Galaxy A57 5G」については以下の記事もチェック！

約8万円でお手軽ハイエンド＆全部入りアンドロイド！ 性能、カメラ、AI、薄さ、大画面全部揃ってる

6.7型大画面ながら厚さ6.9mm・179gの薄型軽量ボディを実現。万能さと安心感を求める人に最適な、日常使いの満足度が高い1台です。


Image from Amazon.co.jp
Samsung Galaxy A57 5G 128GB｜オーサムライラック｜AI対応｜SIMフリースマホ 本体 端末｜FeliCa対応｜Samsung純正 国内正規品｜6.7インチ｜軽量約179g｜IP68防水防塵｜フルHD+｜バッテリー 5,000mAh｜SM-A576QZVASJP

　若干微妙なのはストレージが128GBという部分。ほかの性能が高いだけに少し残念です。

スマホ

スマートな外観で比較的軽量なのもうれしい点です

プライムデーでサムスン電子「Galaxy A57 5G」を入手

価格重視派なら約3万円のシャオミ「REDMI 15 5G」
7000mAhバッテリーで電池持ちの不安なし

　最後は「価格重視」で選ぶ場合のシャオミ「REDMI 15 5G」です。価格は29％オフの3万2円です。

シャオミ「REDMI 15 5G」については以下の記事もチェック！

「スマホにお金使いたくない」ならこれ！ 3万円台でのエントリー機でもこの性能【REDMI 15 5G】

電話とLINE、SNSや動画が見られれば十分という人にオススメしたいのが、シャオミの「REDMI 15 5G」です。

　スペック的にはエントリー寄りで、ディスプレーは6.9型液晶（144Hz対応、1080×2340）、CPUはSnapdragon 6s Gen 3、さらにカメラは1眼のみですが（5000万画素）、8GBメモリー＋256GBストレージとこちらは充実。さらにスゴイのが7000mAhの大容量バッテリー。動画を見まくる人でも、これなら電池持ちを気にする必要ありません。

Image from Amazon.co.jp
シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン REDMI 15 5G 8+256GB 7000mAh 大容量バッテリー 33Wチャージ 5G対応 6.9インチFHD NFC/FeliCa対応 Snapdragon 6s Gen3 5000万画素AIカメラ IP64防滴防塵 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 リップルグリーン

　横幅80mm強とサイズが大きいのと、防水対応が防滴止まり（IP64）なのがやや微妙ですが（FeliCaは対応）、その点が気にならないなら買いです。

スマホ

ややゴッツい印象はあるものの、7000mAhバッテリーは圧倒的です

　ちなみにメモリー／ストレージが4GB／128GBモデルもありますが、こちらのセール価格は2万5862円。4000円強の価格差なら、たとえ価格重視でも断然8GB／256GBモデルがオススメです。

プライムデーでシャオミ「REDMI 15 5G」を入手

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