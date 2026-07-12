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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第70回

16GBメモリーで10万円前後のノートPC　買って損しないのはこの4製品【プライムデー】

2026年07月12日 12時55分更新

文● 二子／ASCII

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　大幅な値上げが発生しているノートPC。それでも今使っているマシンが完全に性能不足なら、買い替えを考えた方が◎です。円安進行や部材高騰の影響で、当面は価格下落が考えにくいですからね。

マウスの「mouse A4」は16GBメモリー搭載で10万円切り。3年保証なのも安心です（画像をタップすると外部サイトに移動します）

　それでも譲りたくない一線が16GBメモリー搭載。ウェブブラウザーや動画視聴など、軽めの作業が中心でもWindowsの場合、8GBと16GBでは快適さが全然違いますからね。そこでプライムデーでオトクな製品から、「買って損」しなさそうな10万円前後の5製品をピックアップして紹介します！

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CPU性能で選ぶならこのマシン！ Zen 4の6コアCPU搭載
レノボ「IdeaPad Slim 3」

　安めのノートPCでもある程度CPU性能が欲しい！ というなら、このレノボ「IdeaPad Slim 3」。Zen 4で6コアの「Ryzen 5 8640HS」を搭載。ディスプレーも16：10の14型液晶（1920×1200）で作業領域が広めです。本体重量が1.39kg。持ち運んでの利用も視野に入ります。

Image from Amazon.co.jp
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC

　メモリー／SSDは16GB／512GBで、セールでの価格は10万9800円。15.3型でCPUがZen 3+コアの「Ryzen 5 150」のモデルは9万9800円。画面サイズが大きい方がいいなら、こちらも視野に入るでしょう。

Image from Amazon.co.jp
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ AMD Ryzen™ 5 150 プロセッサー メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365試用版 Windows11 バッテリー駆動17.4時間 重量1.59kg ルナグレー 83K7011PJP ノートPC
プライムデーでレノボ「IdeaPad Slim 3 14インチ」を入手
 
プライムデーでレノボ「IdeaPad Slim 3 15.3インチ」を入手

10万円切り、3年間365日×24時間の電話保証付きで安心
マウスコンピューター「mouse A4」

　サポートが充実しているマシンが欲しいなら、3年保証で安心のマウスコンピューター「mouse A4」。価格は10万円切りの9万9800円。

Image from Amazon.co.jp
mouse A4 【3年保証】 ノートパソコン (Ryzen 5 7430U プロセッサ AMD Radeon グラフィックス 16GB メモリ 500GB SSD 14インチ フルHD Windows 11 ビジネス テレワーク) A4A5U01SR1SIW1104AZ

　CPUは「Ryzen 5 7430U」、メモリーは16GB、SSDは500GBと普通に使うには十分なレベル。ディスプレーは14型のフルHD（1920×1080）。15.6型フルHDの「mouse A5」も同じく9万9800円です。

Image from Amazon.co.jp
mouse 【3年保証】 ノートパソコン mouse A5 (Ryzen 5 7430U AMD Radeon グラフィックス 16GB メモリ 500GB SSD 15.6インチ フルHD Windows 11 ビジネス テレワーク) A5A5A01SR1SIW1104AZ
プライムデーでマウスコンピューター「mouse A4」を入手
 
プライムデーでマウスコンピューター「mouse A5」を入手

Office付きで約11万円　おなじみFMVのノートPC
富士通クライアントコンピューティング「FMV WE1-K3」

　PCを購入するなら、やっぱりOffice付きがいいという人も多いはず。それならこの1台。富士通の15.6型ノート「FMV WE1-K3」です。CPUはインテルのCore i5-1335U、16GBメモリー、512GB SSD。ディスプレーはフルHD（1920×1080）の15.6型液晶。HDMIや有線LAN端子も付いていて、据え置き中心での利用も視野に入ります。

Image from Amazon.co.jp
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB) FMVWK3E155_AZ

　「Microsoft 365 Personal（Office Home & Business 2024 オプション付）」がプリインで、3ヵ月のMicrosoft 365 Personalを使った後、2年間のMicrosoft 365 Personalの連続利用か（その後サブスク契約）、永続版のOffice Home & Business 2024に切り替えるかを選択できます。

プライムデーで「FMV WE1-K3」を入手

軽めのゲームも可能なゲーミングノート　多用途で使える
MSI「Thin 15 B13U」

　最後はMSIのゲーミングノート。CPUは8コアのCore i5-13420Hに16GBメモリー、512GB SSDを搭載。ディスプレーはフルHD（1920×1080）で144Hz対応の15.6型。グラフィックスは旧世代の「GeForce RTX 3050 Laptop GPU」なので、最新のヘビー級ゲームは設定低めじゃないとやや厳しいかもですが、幅広い用途で使えそうです。セール価格は11万9800円。

Image from Amazon.co.jp
MSI ゲーミングノートPC Thin 15 B13U GeForce RTX 3050 Core i5-13420H 15.6インチ メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート144Hz Windows11 Thin-15-B13UC-6102JP
プライムデーでMSI「Thin 15 B13U」を入手

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