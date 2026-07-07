Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第23回
ミドルクラスの全部入りアンドロイド代表格！ 頑丈なのも◎な「arrows Alpha」が5万9800円
2026年07月07日 14時30分更新
ミドルクラスの全部入りアンドロイドの代表格！ FCNT「arrows Alpha」がAmazonプライムデーで大幅割引！ 頑丈さも売りで、コスパも良好な1台が33％オフの5万9800円でセール中です！
日本メーカーと海外メーカーの良さが合体
使いやすくて程よいサイズと性能を持つスマホが欲しいなら買い
arrows Alphaについては、以下の記事で詳しく紹介されていますが、レノボ傘下になったFCNTのヒット商品といい1台で、CPUにはミドルハイクラスの「Dimensity 8350 Extreme」、12GBメモリー、512GBストレージと充実した内容を持ちつつ、カメラも強力と隙のない1台です。
「arrows Alpha」については以下の記事もチェック！
今回紹介するFCNT「arrows Alpha」は数々の機能を詰め込んだうえで8万円台という魅力的な価格設定に加え、日常利用に即した独自の便利機能までしっかり押さえた1台です。
それでいて日本メーカー製端末らしく、IP69の防水防塵にアルコールシートやハンドソープでの洗浄に対応するほか、耐衝撃性能などarrowsシリーズの特徴はキープ。横幅約72mmの程よいサイズも日本のユーザー向きの1台です。
そんな1台が5万9800円なら、これはかなりの“買い”。プライムデーならではのかなりお買い得な商品なので、使いやすくてひととおりの機能を揃えたスマホを探しているなら、これは要チェックでしょう！
|Image from Amazon.co.jp
|FCNT「arrows Alpha」（ホワイト）
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