あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第20回

「スマホにお金使いたくない」ならこれ！ 3万円台でのエントリー機でもこの性能【REDMI 15 5G】

2026年01月20日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

不満なく使えて3万円強 「安いスマホは使えない」は過去の話

　最近のスマートフォンは10万円、20万円が当たり前になってきました。「LINEにSNS、動画が見られれば十分なのに、そんなに高いお金は払いたくない……」と思っている人も多いでしょう。そんな人にオススメしたいのが、シャオミ（Xiaomi）から登場した「REDMI 15 5G」です。

　このスマホの最大の魅力は、なんといっても3万1980円（オンラインストア価格）という安さです。かつては「安いスマホ」といえば、動きがカクカクでカメラも使い物にならない製品がありました。しかし、このREDMI 15 5Gは違います。3万円台でありながら、普段使いに十分な性能はもちろん、ハイエンド機にしか入っていないような最新のAI機能や巨大バッテリーまで積んでいます。

　「日本メーカーのスマホがいい！」という強いこだわりがなく、安いスマホを求めるなら、これで決まりと言っても過言ではありません。財布に優しく、かつ妥協したくない。そんなわがままを叶えてくれる「新・決定版」と呼べる1台です。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

REDMI 15 5Gのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）シャオミらしい圧倒的な高コスパ
2）驚異のスタミナ！ 7000mAh大容量バッテリー
3）エントリー機でも「AI機能」が使える！

購入時に注意したいポイント
1）性能はあくまで「普段使い」で○なレベル
2）持ち運びには覚悟がいる「巨大サイズ」

まとめ
詳細スペック情報

