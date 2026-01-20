不満なく使えて3万円強 「安いスマホは使えない」は過去の話

最近のスマートフォンは10万円、20万円が当たり前になってきました。「LINEにSNS、動画が見られれば十分なのに、そんなに高いお金は払いたくない……」と思っている人も多いでしょう。そんな人にオススメしたいのが、シャオミ（Xiaomi）から登場した「REDMI 15 5G」です。

このスマホの最大の魅力は、なんといっても3万1980円（オンラインストア価格）という安さです。かつては「安いスマホ」といえば、動きがカクカクでカメラも使い物にならない製品がありました。しかし、このREDMI 15 5Gは違います。3万円台でありながら、普段使いに十分な性能はもちろん、ハイエンド機にしか入っていないような最新のAI機能や巨大バッテリーまで積んでいます。

「日本メーカーのスマホがいい！」という強いこだわりがなく、安いスマホを求めるなら、これで決まりと言っても過言ではありません。財布に優しく、かつ妥協したくない。そんなわがままを叶えてくれる「新・決定版」と呼べる1台です。

