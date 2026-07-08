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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、ロジクールのハンドルコントローラー「G923d」が登場！参考価格から33%オフの3万8800円で販売中です。

G923dは、PCやPS4／5に対応したSONY PlayStationのオフィシャルランセンスのハンドルコントローラー（ハンコン）です。

本製品はフォースフィードバックシステム「TRUEFORCE」やプログラム可能なクラッチ操作、応答性の高いブレーキシステムなどを通じて、よりリアルなレース体験を実現。

さらに「グランツーリスモ7」やPC版の「Forza Horizon 6」にも一部機能を除き対応するなど、公式製品ならではの安心感も魅力です。

気になるセール価格は3万8800円。新しいハンコンを探しているなら、この機会をお見逃しなく！