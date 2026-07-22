暑い時期に欲しいやつ！ Switch 2に直挿しの専用冷却ファンが2599円

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Switch 2用 冷却ファンをチェック

Amazon.co.jpにて、Tomistanの「Switch 2用 冷却ファン」が販売中だ。価格は2599円。

本製品はNintendo Switch 2用の冷却ファンで、本体上部に直接装着するタイプだ（USB Type-C接続）。熱がこもりやすい本体を効率よく冷却し、熱暴走によるフリーズや動作不良を防いでくれるという。そのほか、温度センサー付きのLEDパネルや冷却ファンの風速調整なども特徴だ。

Switch 2の冷却を考えている人に

ユーザーレビューを見ると“Switch 2の熱暴走を解消できた／温度が安定するため、長時間プレイのストレスは確実に減る／思っていた以上に効果がある”といった声が寄せられている。熱暴走に困っている人をはじめ、暑い時期にSwitch 2をガッツリ遊びたい人は本製品をチェックしてみては？