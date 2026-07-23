任天堂は7月23日、Nintendo Switch 2専用ソフト「スプラトゥーン レイダース」を発売した。価格はパッケージ版が7480円、ダウンロード版が6480円となる。

本作は、「スプラトゥーン」シリーズ初のスピンオフ作品。狂暴なシャケがはびこる「ウズシオ諸島」を舞台に、“すりみ連合”と主人公のメカニックが冒険を繰り広げる。

早速更新データ（Ver. 1.1.0）も配信されており、マルチプレイするためには更新しておく必要があるので注意しよう。

購入したユーザーからは「買おうか迷っている人へ、安心してください。めっっっちゃおもろいです」「今のところ作業ゲー。でも嫌いじゃない」「スプラの対戦が好きな人には爽快感が感じられないかも」「あかん、もう朝や」など、楽しんでいる声が多く寄せられていた。

なかには一晩中冒険を楽しみすぎて「最速クリアは俺だぁ！」、「全クリした」と宣言する人も。

話題作が目白押しだった7月のゲームラッシュも終盤戦。いよいよ“大本命”ともいうべきレイダース発売に、界隈は大いに盛り上がっている。ぜひこの波に乗って、暑い夏を楽しく乗り切ろう。

【ゲーム情報】

タイトル：スプラトゥーン レイダース

ジャンル：アクション

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年7月23日）

価格：7480円（パッケージ）／6480円（ダウンロード）

プレイ人数：1～4人（ローカル／インターネット通信対応）

CERO：A（全年齢対象）

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