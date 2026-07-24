これで2000円切りってマジかよ!? 斜め30度の低音が魅力のPCスピーカー、コスパ高すぎない？

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FUNLOGYのPCスピーカーをチェック

Amazon.co.jpにて、FUNLOGYのPCスピーカー「FUNLOGY Speaker（ブラック）」が販売中だ。価格は1990円。

本製品は総合出力14WのPCスピーカー（左右7Wずつ）で、30度の傾斜が特徴なっている。30度から発せられる迫力の低音、ノイズの軽減ができる金メッキのAUXケーブル、デュアルディスプレーにも対応する約130cmのケーブルなどが特徴だ。

2000円切りなのが信じられない音質

ユーザーレビューを見ると“小さいので場所を取らない／安い割にそれなりに良い音／ディスプレーにつないだら音質が良くなった”といった声が寄せられている。安価ながらも良好な音質とコスパの高さがポイント。手頃な価格でディスプレーの音を向上させたい人にオススメできる。