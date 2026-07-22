メタモンに「Switch 2」本体や周辺機器を収納!? 専用ぬいポーチが27％オフの5480円！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ぬいポーチ for Nintendo Switch 2 メタモンをチェック

Amazon.co.jpにて、ホリの「ぬいポーチ for Nintendo Switch 2 メタモン」が販売中だ。過去価格は7500円だが、執筆時点では27％オフの5480円で購入できる（7月22日時点）。

"メタモン"ファン必見のSwitch 2用ポーチ

本製品は「ポケットモンスター」シリーズに登場する「メタモン」を題材にしたぬいポーチで、Nintendo Switch 2本体と周辺機器を収納できる。引手はもちろん、ポーチの内側にもメタモンがデザインされている。付属のショルダーストラップを取りつけることで、メタモンとのお出かけ気分が味わえるという。メタモンが好きな人はチェックしてみては？