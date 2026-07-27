Switch 2のスリープ解除もOK！ SwitchやPC、モバイルに対応するGuliKitのゲームコントローラーが便利すぎ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

GuliKitのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GuliKitのゲームコントローラー「GuliKit ES Pro」が販売中だ。価格は5293円。

本製品は、Nintendo Switch 2やPC、モバイルなどに対応するゲームコントローラー。ドリフト防止のTMR電磁スティックのほか、低遅延のワイヤレス接続、手にフィットする形状、スリープ機能解除（Switch 2）などが特徴だ。

Switch 2のスリープ解除機能も使える

ユーザーレビューを見ると“完璧にガチゲーマー向き／安価で高性能なコントローラー／Switch 2のスリープ解除が便利”といった声が寄せられている。多機種に対応するコントローラーが欲しい人にオススメできる。Switch 2のスリープ解除機能に対応している点も魅力的だ。気になる人は本製品をチェックしてみては？