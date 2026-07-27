ソニー・インタラクティブエンタテインメントは7月27日、PlayStation Store（PS Store）にて開催中の「SUMMER SALE」の第二弾を開始したと発表。7月15日から実施している第一弾セールから対象タイトルや割引価格が一新しているので、お見逃しなく。セール期間は、2026年8月12日まで。

以下では、おすすめセール対象タイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は下記のセールページで確認してほしい。

▼「SUMMER SALE」の詳細はこちら

https://store.playstation.com/pages/SummerSale

■おすすめセール対象タイトル（一部）

◆『Ghost of Yōtei™』

発売元：Sony Interactive Entertainment

フォーマット：PS5

ジャンル：アクション

通常価格：8980円

⇒セール価格：6375円＜29％オフ＞

CERO：Z（18才以上対象）

▼購入はこちらから！

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP9000-PPSA26344_00-GHOST2SHIP000000

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

◆『Street Fighter 6』

発売元：カプコン

フォーマット：PS5／PS4

ジャンル：格闘

通常価格：4990円

⇒セール価格：2495円＜50％オフ＞

CERO：C（15才以上対象）

▼購入はこちらから！

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA02634_00-SF600000STANDARD

©CAPCOM

◆『ドラゴンクエストVII Reimagined デジタルデラックス版』

発売元：スクウェア・エニックス

フォーマット：PS5

ジャンル：RPG

通常価格：1万978円

⇒セール価格：7684円＜30％オフ＞

CERO：B（12才以上対象）

▼購入はこちらから！

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-PPSA17941_00-DQ7RE0000000DE00

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

◆『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

発売元：カプコン

フォーマット：PS5

ジャンル：RPG

通常価格：8990円

⇒セール価格：7192円＜20％オフ＞

CERO：C（15才以上対象）

▼購入はこちらから！

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA26873_00-FULLGAME00000001

©CAPCOM

■ソニー銀行から「PlayStation 5をおトクに買おう！8000円キャッシュバックキャンペーン」実施

同社指定のSony Bank WALLETで対象のPlayStation 5を購入すると、応募先着2万名に8000円をプレゼントするキャンペーンを実施中（*）。ソニー銀行のSony Bank WALLETは、日本国内のPS StoreおよびPlayStationアカウントでの利用金額の2％が毎月現金キャッシュバックされる、おトクな11通貨対応Visaデビット付きキャッシュカード。

審査不要、年会費無料、満15歳以上で申込可能。国内や世界中の200以上の国と地域のVisa加盟店でも使えて便利だ。PS StoreやPS Plusの支払は、Sony Bank WALLETでおトクに楽しもう。

（*）対象期間中であっても、応募が2万口座に達した場合には、応募の受付を終了します。また、本キャンペーンは事前の予告なく対象期間や条件、プレゼントのタイミングなど内容を変更または中止する場合があります。

▼ソニー銀行のページでキャンペーンの詳細をチェック

https://sonybank.jp/campaign/wallet202606/?utm_source=otr&utm_medium=referral&kid=otr_siepress_siepress260715&cid=otr_siepress_siepress260715