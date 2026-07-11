【そろそろ要決断】一部カラーが在庫切れのiPhone Air、最新iPhoneがこの価格はほぼラストチャンス!?

この半導体価格高騰の折に1TBモデルはなんと6万円引き！

プライムデーでiPhone Airが買い

先行セール時からAmazonプライムデーで目玉となっている「iPhone Air」。

詳しくは、以下の記事も参照いただきたいが（「【割引なら買い】編集部のiPhone Airユーザーが語る「iPhone Airはいいぞ」」）、感動さえするその薄さと、iPhone 17 Proと同じCPUを搭載することによる、最新のApple Intelligenceが動作する数少ないiPhoneというメリットは大。

iPhone全体の値上がりも囁かれる中で、そんなiPhone Airがプライムデーでは、2万円引きの13万9800円という驚きの価格設定で登場した（256GBモデル）。

容量上位の512GBモデルは3万8000円引きの15万6800円、1TBモデルは6万円引きの16万9800円とさらなる大幅割引だったわけだが、さすがに一部容量とカラーの組み合わせは品切れ状態に。

プライムデー自体は、13日（月）23時59分まで開催されているが、そろそろ決断のときは近づいてきたと言えそうだ。