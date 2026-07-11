このページの本文へ

Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第62回

【そろそろ要決断】一部カラーが在庫切れのiPhone Air、最新iPhoneがこの価格はほぼラストチャンス!?

2026年07月11日 14時30分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

この半導体価格高騰の折に1TBモデルはなんと6万円引き！
プライムデーでiPhone Airが買い

iPhone Air

プライムデーの目玉商品のiPhone Air。6万円引きで特にオトクな1TBモデルはすでに一部カラーが在庫切れに（画像をタップすると外部サイトに移動します）

　先行セール時からAmazonプライムデーで目玉となっている「iPhone Air」。

Amazonプライムデーのページへ

　詳しくは、以下の記事も参照いただきたいが（「【割引なら買い】編集部のiPhone Airユーザーが語る「iPhone Airはいいぞ」」）、感動さえするその薄さと、iPhone 17 Proと同じCPUを搭載することによる、最新のApple Intelligenceが動作する数少ないiPhoneというメリットは大。

iPhone Air

カメラが1つというのは明白な弱点ではあるものの、CPUはiPhone 17 Proと基本同じでApple Intelligence／Siri AIの動作では有利

　iPhone全体の値上がりも囁かれる中で、そんなiPhone Airがプライムデーでは、2万円引きの13万9800円という驚きの価格設定で登場した（256GBモデル）。

　容量上位の512GBモデルは3万8000円引きの15万6800円1TBモデルは6万円引きの16万9800円とさらなる大幅割引だったわけだが、さすがに一部容量とカラーの組み合わせは品切れ状態に。

Image from Amazon.co.jp
アップル「iPhone Air（1TB、スカイブルー）

　プライムデー自体は、13日（月）23時59分まで開催されているが、そろそろ決断のときは近づいてきたと言えそうだ。

プライムデーで「iPhone Air（256GB、スペースブラック）」を入手
 
プライムデーで「iPhone Air（512GB、ライトゴールド）」を入手
 
プライムデーで「iPhone Air（1TB、スカイブルー）」を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中