Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第13回
【プライムデー】iPhone Airは2万円引きで13万9800円から、1TBモデルは6万円引き これは大バーゲンです！
2026年07月07日 01時15分更新
Amazonプライムデーがついに開幕（7日から先行セール、10日から本セール）。先行セールの目玉が「iPhone Air」でしたが、なんと2万円引き。これはガチで安いです！
iPhone Airの256GBモデルは2万円引きで13万9800円
512GBモデルは3万8000円引き、1TBモデルだと6万円引き！
iPhone Airについて詳しくは別記事で紹介しているので、そちらを参照いただきたいのですが（「【割引なら買い】編集部のiPhone Airユーザーが語る「iPhone Airはいいぞ」」）、手にするたびに感動する圧倒的な薄さと、iPhone 17 Proとともに最新のApple Intelligenceが動作する数少ないiPhoneということで、今後人気が高まりそうな1台です。
実際のセール価格が注目されていたのですが、256GBモデルの価格は2万円引きの13万9800円！ これは正直予想以上。さらに容量が欲しい人向けの512GBモデルは3万8000円引きの15万6800円、1TBモデルは6万円引きの16万9800円。正直言って、これは大バーゲンです！
|Image from Amazon.co.jp
|アップル「iPhone Air」（256GB、スペースブラック）
6月末にMacやiPadが値上げになったように、iPhoneもいつ値上げになるか不明なのと同時に、新機種は現行モデルより、より高い価格設定になるのはほぼ確実。そんな中、このiPhone Airの価格は、繰り返しになりますが大バーゲンです！ 欲しい人はお早めに！
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