このページの本文へ

Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第13回

【プライムデー】iPhone Airは2万円引きで13万9800円から、1TBモデルは6万円引き　これは大バーゲンです！

2026年07月07日 01時15分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Amazonプライムデーがついに開幕（7日から先行セール、10日から本セール）。先行セールの目玉が「iPhone Air」でしたが、なんと2万円引き。これはガチで安いです！

iPhone

iPhone Airが目玉になることは、あらかじめ予告されていましたが、この割引額は正直予想以上。iPhoneは今後の値上げの可能性も高く、これは買いというしか！（画像をタップすると外部サイトに移動します）

Amazonプライムデーのページへ

iPhone Airの256GBモデルは2万円引きで13万9800円
512GBモデルは3万8000円引き、1TBモデルだと6万円引き！

　iPhone Airについて詳しくは別記事で紹介しているので、そちらを参照いただきたいのですが（「【割引なら買い】編集部のiPhone Airユーザーが語る「iPhone Airはいいぞ」」）、手にするたびに感動する圧倒的な薄さと、iPhone 17 Proとともに最新のApple Intelligenceが動作する数少ないiPhoneということで、今後人気が高まりそうな1台です。

iPhone

カメラが1つなのは意見が分かれるところですが、このシンプルさはアップルらしさを感じないですか？

　実際のセール価格が注目されていたのですが、256GBモデルの価格は2万円引きの13万9800円！　これは正直予想以上。さらに容量が欲しい人向けの512GBモデルは3万8000円引きの15万6800円1TBモデルは6万円引きの16万9800円。正直言って、これは大バーゲンです！

Image from Amazon.co.jp
アップル「iPhone Air」（256GB、スペースブラック）
プライムデーで「iPhone Air（256GB、スペースブラック）」を入手
 
プライムデーで「iPhone Air（512GB、ライトゴールド）」を入手
 
プライムデーで「iPhone Air（1TB、スカイブルー）」を入手

 

　6月末にMacやiPadが値上げになったように、iPhoneもいつ値上げになるか不明なのと同時に、新機種は現行モデルより、より高い価格設定になるのはほぼ確実。そんな中、このiPhone Airの価格は、繰り返しになりますが大バーゲンです！　欲しい人はお早めに！

Amazonプライムデーのページへ
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

デジタル用語辞典

ASCII.jp RSS2.0 配信中