毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第174回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
Valveの『カウンターストライク2』が1位！7月10日発売の『Echoes of Aincrad』が初登場【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、Valveの無料プレイゲーム『カウンターストライク2』が久々の1位。2位にはEAの無料プレイゲーム『エーペックスレジェンズ』が、3位にはCygamesの「シャドバ」最新作『シャドウバース ワールズ ビヨンド』がランクインしている。
新作タイトルとしては、7位に今週発売のバンダイナムコエンターテインメントの『Echoes of Aincrad（エコーズ オブ アインクラッド）』が初登場。こちらは「SAO」の家庭用ゲーム最新作となる。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年7月6日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
2.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
3.『シャドウバース ワールズ ビヨンド（Shadowverse: Worlds Beyond）』
●Cygames
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2584990/Shadowverse_Worlds_Beyond/
©Cygames, Inc.
4.『めっちゃカメレオン』
●lemorion_1224
●発売中
●790円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4704690/_/
© lemorion_1224
5.『オーバーウォッチ』
●ブリザード・エンターテイメント
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2357570/_/
© 2026 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. OverwatchおよびBlizzard Entertainmentは、米国およびその他の国におけるBlizzard Entertainment, Inc.の商標または登録商標です。
6.『ARK: Survival Ascended（アーク：サバイバル アセンデッド）』【早期アクセスゲーム】
●Studio Wildcard／Snail Games USA
●発売中
●1690円（2026年7月10日まで75％オフ、以降は6760円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2399830/ARK_Survival_Ascended/
©2024 Wildcard Properties LLC. Published by Studio Wildcard. Developed by Studio Wildcard. ARK: Survival Ascended is a trademark of Studio Wildcard. All rights reserved.
TM & ©2024 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCG Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.
7.『Echoes of Aincrad（エコーズ オブ アインクラッド）』
●バンダイナムコエンターテインメント
●2026年7月10日発売予定
●通常版：8910円
デラックスエディション：1万1440円
アルティメットエディション：1万4960円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2244210/Echoes_of_Aincrad/
©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
©Bandai Namco Entertainment Inc.
8.『サイバーパンク2077』
●CD PROJEKT RED
●発売中
●2633円（2026年7月10日まで70％オフ、以降は8778円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/
CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
9.『ELDEN RING NIGHTREIGN』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●4290円（2026年7月10日まで25％オフ、以降は5720円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2622380/ELDEN_RING_NIGHTREIGN/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
10.『デッドバイデイライト』
●Behaviour Interactive
●発売中
●792円（2026年7月10日まで60％オフ、以降は1980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/
© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
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