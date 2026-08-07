『蒼き雷霆 ガンヴォルト GX』はアキュラとガンヴァルトが共闘する追加シナリオ！

インティ・クリエイツは8月7日、Nintendo Switch 2用ソフト『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』について、新モード『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト GX』のPVと詳細を公開した。

ゲームの発売日は、2026年10月22日予定。価格は、パッケージ通常版が7590円／パッケージ限定版が1万6280円／ダウンロード版が6480円だ。

『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト GX』は、スピンアウト作品「白き鋼鉄のX（イクス） 2」の主人公であるアキュラと、シリーズ主人公のガンヴォルトが共闘する追加シナリオ。新ウェポンや、2人のシナジーによる「インスピレーション」システムが搭載される。

▼PV

https://youtu.be/xTUi_lHBAsQ

■GVとアキュラ、互いの戦い方を学び得る「インスピレーション」を搭載！

交代せずに戦い続けることで待機中の一人は感化され、インスピレーションを得られる。インスピレーションゲージが溜まった状態で交代すると一定時間ブースト状態になり、瞬く間に敵を蹂躙することが可能だ。

GVがブースト状態になると、ロックオンの最大個数の増加や、EPエネルギーが無限になり、アキュラがブースト状態になると、「エクスウェポン」や「ブリッツダッシュ」を無制限に使用できるようになる。

互いの戦い方を学び得る新システム「インスピレーション」で、GVとアキュラはさらなる強さを手に入れられる。

■インスピレーションを高めあい『GXスキル』を発動！

「インスピレーション」を高めた状態で交代すると、「GXゲージ」が上昇する。「アキュラ」で「インスピレーション」を高めた状態で「GV」に交代すると左側の青い方のゲージが、「GV」で「インスピレーション」を高めた状態で「アキュラ」に交代すると右側の赤い方のゲージが、それぞれ中央に向かって溜まっていく。

「GXゲージ」が完全に溜まると、二人が協力して放つ強力なスキル「GXスキル」を発動できる。

■アキュラの新EXウェポンで暴龍ボスを撃破せよ！

『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト GX』では、「アキュラ」の新たなEXウェポンが追加される。

「B.B.」からウェポンキャプチャリングする「ファントムサイズ」、「シロン」から入手できるエクスウェポン「ネオンレイ」、「レクサス」から入手できるエクスウェポン「ベクターダスト」、「カミオム」から入手できるエクスウェポン「ライジングヒドラム」など、さまざまなEXウェポンが入手可能だ。

『ガンヴォルト GX』版アキュラで、新た攻略方法を確立する楽しみがある。

■二体の歌姫（サイバーディーヴァ）が思いを紡ぐときデュエットソングが鳴り響く！

「クードス」の値が1000を超えると、GVならサイバーディーヴァ「モルフォ」が、「アキュラ」ならサイバーディーバ「ロロ」が歌い、戦いを鼓舞する。

さらに、2人の歌姫が同時に歌うと、その歌がデュエットソングへと変化。この歌姫の競演も『蒼き雷霆 ガンヴォルト GX』の魅力の一つとなる。

【ゲーム情報】

タイトル：蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：ライトノベル2Dアクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年10月22日予定

価格：

パッケージ通常版：7590円

パッケージ限定版：1万6280円

ダウンロード版：6480円

※Nintendo Switch版からのアップグレードパスは1500円。

CERO：B（12才以上対象）

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