毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第173回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
今週も『めっちゃカメレオン』が1位！『ペルソナ３ リロード』などセールタイトルもランクイン【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、大ヒットの『めっちゃカメレオン』が1位。2位にはValveの無料ゲーム『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』が、3位にはカプコンの『ストリートファイター6』がランクインしている。
上記の『スト6』をはじめ、『デッドバイデイライト』や『サイバーパンク2077』『Stellar Blade』『ペルソナ３ リロード』『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』と、Steamサマーセールタイトルがランキングに多数登場。セール期間は7月10日までなので、お見逃しなく。
そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年6月29日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『めっちゃカメレオン』
●lemorion_1224
●発売中
●790円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4704690/_/
© lemorion_1224
2.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
3.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●2495円（2026年7月10日まで50％オフ、以降は4990円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
4.『デッドバイデイライト』
●Behaviour Interactive
●発売中
●792円（2026年7月10日まで60％オフ、以降は1980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/
© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
5.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
6.『サイバーパンク2077』
●CD PROJEKT RED
●発売中
●2633円（2026年7月10日まで70％オフ、以降は8778円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/
CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
7.『Stellar Blade』
●ソニー・インタラクティブエンタテインメント
●発売中
●5346円（2026年7月10日まで33％オフ、以降は7980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3489700/Stellar_Blade/
© 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.
8.『ペルソナ３ リロード』
●セガ（アトラス）
●発売中
●2687円（2026年7月10日まで65％オフ、以降は7678円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2161700/3/
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
9.『Forza Horizon 6』
●Xbox Game Studios
●発売中
●9800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2483190/Forza_Horizon_6/
© Microsoft 2026
10.『ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON』
●フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント
●発売中
●4345円（2026年7月10日まで50％オフ、以降は8690円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1888160/ARMORED_CORE_VI_FIRES_OF_RUBICON/
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
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