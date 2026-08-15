ゲーミングパソコン「G TUNE FZ-I9G90/EX」がオススメ！！1台限りの整備済みパソコンながら、化け物スペックのウルトラハイエンド機が格安販売中！：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長の尼田龍さんがオススメするのは、ゲーミングパソコン「G TUNE FZ-I9G90/EX」です。スペック的にはAIワークステーションやクリエイティブワークステーションと呼べる領域のパソコンになります。

マウスコンピューターのG TUNE FZシリーズは、大型のフルタワーケースを用いたハイエンドゲーミングパソコンのシリーズになります。

今回オススメのG TUNE FZ-I9G90/EXは、CPUに「Core Ultra 9 285K」（24コア/24スレッド、最大5.7GHz）、GPUに「GeForce RTX 5090」を搭載するウルトラハイエンドゲーミングパソコンです。CPUクーラーには水冷クーラーを採用しています。

さらにシステムメモリーとストレージ容量が標準仕様からカスタマイズされており、システムメモリーは128GB（DDR5 32GB×4）、ストレージは4TB NVMe SSD（Gen4）を搭載します。ゲームに限らず、ローカルAIやクリエイティブ作業など、あらゆる作業を何の支障もなくこなせてしまう化け物スペックと言えるでしょう。

尼田さんによると、今回オススメのG TUNE FZ-I9G90/EXは、とある事情で納入直後に返品となったモデルを、マウスコンピューターで整備確認したマウス整備済パソコンになると言います。「スペックは見てのとおりのウルトラハイエンドで、見る人が見ればかなりお得な価格だとわかると思います。ローカルAIやクリエイティブ作業にオススメですので、ぜひ」と話します。

1台限りの整備済みパソコンなどは殆ど紹介してきませんでしたが、あまりにも飛び抜けたウルトラハイエンド構成だったので今回ご紹介。このクラスのスペックを探し求めていた人は、ぜひマウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店まで！

G TUNE FZ-I9G90/EX 主なスペック OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 CPU Intel Core Ultra 9 285K（24コア/24スレッド、最大5.7GHz） CPUクーラー 水冷クーラー メモリー 128GB（DDR5 32GB×4） ストレージ NVMe Gen4 4TB SSD グラフィックス NVIDIA GeForce RTX 5090 無線機能 - 電源ユニット 1200W（80PLUS PLATINUM） 店頭価格 129万8000円

また、クリエイター向けのハイエンドDAIVノートパソコン「DAIV N8-I9G90BK-A」も在庫限りの特価品となっていて、尼田さんいわく「こちらもかなりお得になっているので、オススメです」とのこと。ぜひチェックしてみてください。

台買うともう1台プレゼント！ ディスプレーをもう1台もらえるキャンペーン実施中

現在、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、G TUNE/NEXTGEARゲーミングパソコンと対象のディスプレーをセット購入すると、同じディスプレーをもう1台プレゼントする「デュアルモニターキャンペーン」を実施中です。店舗限定キャンペーンで実施期間は8月31日まで。何かと便利なデュアルディスプレー環境を予算をかけずに構築できるチャンスをお見逃しなく！

「第2弾 夏のボーナスSALE」も実施中です！

その他、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、店舗限定セール「第2弾 夏のボーナスSALE」を実施中です。期間は7月31日から8月27日まで。

店長の尼田さんにセール対象モデルから1台オススメモデルを聞いたところ、店舗専売の「NEXTGEAR クリアシフトケース」を持ち、「Ryzen 7 5700X」と「GeForce RTX 3060 Ti 16GB」を搭載するゲーミングパソコン「NEXTGEAR EG-A7G6T/EX」（店頭価格30万9800円）がオススメと話していました。

その他にも色々とお買い得モデルがあるので、セール特設サイトをぜひチェックしてください！