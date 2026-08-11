180mmファン×2基の風量がヤバい！ 実際に組み立てた店舗スタッフからの評判も上々のようです：ツクモLABI1なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ツクモLABI1なんば店」を取材しました。今回、店舗スタッフの山崎隆史さんにオススメいただいた製品は、HAVNのPCケース「BF 360 Flow Black」です。フロントの180mmファン×2基によるエアフローが超強力なPCケースになります。

HAVN（ハヴン）のBF 360 Flow Blackは、強力なエアフローを特長とする大型のミドルタワーPCケースです。フォームファクタはE-ATXまで対応しており、カラーバリエーションは黒と白の2色展開となっています。

大きな特長のひとつが、フロントに備え付けられた2基の180mmケースファン。かなり強力に外部の空気を取り込みます。またケース内では電源シュラウド部に風を導くスロープが儲けられており、取り込んだ空気を効率的にビデオカード方向へ流す仕組みになっています。

筐体サイズは幅254×高さ522.6×奥行き515mm。ミドルタワーとしては大柄な部類です。サイドやフロントのパネルはツールレスで脱着可能なほか、天板も取り外し可能なので、組み立てやすさや整備性はとても良好なPCケースです。

搭載可能なビデオカード最大長は410mmで、CPUクーラーは高さ最大195mmまで対応。内部ストレージベイは2.5インチベイ×2または3.5インチベイ×1のマウンタを2基備えます。

搭載可能なファン数はフロントに180mm×2、トップに120mm×3/140mm×2/180mm×2、リアに120mm×1/140mm×1です。標準でフロント180mm×2基、リア140mm×1基のケースファンが搭載されています。

水冷ラジエーターの対応はトップ最大360mmとなります。

フロントI/Oパネルは天板前方にあり、USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、オーディオジャック×1、電源ボタンが並びます。

山崎さんによると、BF 360 Flow Blackは180mmファンによる強力なエアフローと、組み立てやすさ、メンテナンスのしやすさが特長のPCケースで、ハイエンド構成もしっかり冷やすPCケースとしてオススメと言います。実際に組立代行でBF 360 Flow Blackを触った店舗スタッフからも高い評価が出ているとのこと。

またPCケースのアップグレードとしてもBF 360 Flow Blackはオススメとしており、「最近はPCパーツ価格の高騰もあり、PC全体のアップグレードが難しいこともあるかと思いますが、PCケースだけでも変更する価値はあります」と話します。

加えて、近々サイドパネルがスチールのモデルも入荷予定とのこと。質実剛健さを追求するなら、スチールサイドパネルも良さそうですね！

訳アリのATX対応PCケースが特価販売中！

ツクモLABI1なんば店では現在、訳アリ特価のアウトレット品として、ENERMAXのATX対応PCケース「ENERPAZO EP237 RGB」を2480円で販売中です。訳アリの主な理由は箱潰れで、現在かなり売れていると言います。

ATX対応ながら小柄なミドルタワーでヒンジ開閉式の強化サイドパネルなどが特長。とにかくPCケースの予算を抑えたいなら、現在これに勝る選択肢はなかなか見つからなそうです！

訳アリのATX対応PCケースが特価販売中！

また、ツクモLABI1なんば店では現在、Apacerのメモリー・SSDの購入者を対象にApacerのノベルティグッズをプレゼントしています。「メモリ柄タオル」「簡易バッグ」「スマホスタンド」から好きなグッズを選んで貰えます。各グッズは無くなり次第プレゼント終了とのこと。

加えて、店頭ではApacer団扇も配布中。こちらは誰でも持ち帰りOKです。猛暑続きのこの夏にとても助かるグッズですね。冷却グッズを忘れて日本橋へ来てしまったときは、ツクモLABI1なんば店に立ち寄りましょう！

「お盆セール」も開催中！

最後に、ツクモLABI1なんば店では8月8日〜8月14日にかけて「お盆セール」を実施中です。ゲーミングPC、ゲーミングモニタ、PCパーツなどが台数限定特価で販売中。また8月8日〜8月16日までは「真夏の大商談会」として、10万円以上の対象商品購入でポイント進呈または現金値引きが行われています。

これらセールの詳細情報は店舗公式Xアカウント（https://x.com/Tsukumo_Namba）に掲載されているので、そちらもぜひチェックしてください。