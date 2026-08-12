セガは8月12日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 8月オススメセール」を開催中。セール期間は、2026年8月26日まで。

セガから、悪と戦う“帝国華撃団”の活躍を描くドラマチック3Dアクションアドベンチャー『新サクラ大戦』新価格版が75％オフに。また、Metacriticユーザースコア8.6を記録（※）し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版が50％オフでラインアップしている。

※『SHINOBI 復讐の斬撃』Steam版での獲得スコア。

アトラスからは、The Game Awards 2024「BEST RPG」を含む3部門を受賞した、『メタファー：リファンタジオ』が初の60％オフ、世界中から高い評価を受けている「真・女神転生」シリーズ最新作の『真・女神転生V Vengeance』デジタルデラックスエディションが50％オフで登場している。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。そのほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26csaugustsale&utm_term=jp

＜セールタイトルピックアップ！＞

●PS4『新サクラ大戦』新価格版

セール価格：990円（75％オフ）

©SEGA

●PS5／PS4／Switch『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版

セール価格：2200円（50％オフ）

※ニンテンドーeショップでのセール価格の販売は、2026年8月25日までとなります。

©SEGA

●PS5／PS4『メタファー：リファンタジオ』

セール価格：3951円（60％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.

●PS5／PS4『真・女神転生Ⅴ Vengeance』デジタルデラックスエディション

セール価格：5830円（50％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.