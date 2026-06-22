毎週月曜更新！最新Steamゲーム売り上げランキング 第172回
毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー
売上が700万本達成！『めっちゃカメレオン』が堂々の1位を獲得【Steamランキング】
今週のSteam売り上げランキングは、本日に売り上げが700万本を達成した『めっちゃカメレオン』が1位。今日か明日に、日本をテーマにした公式マップが実装されるという。2位にはValveの無料ゲーム『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』が、3位にはXbox Game Studiosの『Forza Horizon 6』がランクインしている。
『サイバーパンク2077』や『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』『デッドバイデイライト』などのセールタイトルは終了日が迫っているので、このお得な期間をお見逃しなく。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。
※2026年6月22日13時調べ。
ランキングは時間により変動する場合があります。
■Steamページ
https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP
1.『めっちゃカメレオン』
●lemorion_1224
●発売中
●790円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4704690/_/
© lemorion_1224
2.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』
●Valve
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/
Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.
3.『Forza Horizon 6』
●Xbox Game Studios
●発売中
●9800円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2483190/Forza_Horizon_6/
© Microsoft 2026
4.『サイバーパンク2077』
●CD PROJEKT RED
●発売中
●2633円（2026年6月26日まで70％オフ、以降は8778円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/
CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
5.『パス・オブ・エグザイル（Path of Exile 2）』【早期アクセスゲーム】
●Grinding Gear Games
●発売中
●4642円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/
© 2006 - 2026 Grinding Gear Games
6.『エーペックスレジェンズ』
●エレクトロニック・アーツ
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/
© 2026 Electronic Arts Inc.
7.『ストリートファイター6』
●カプコン
●発売中
●4990円
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/
©CAPCOM
8.『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』
●スクウェア・エニックス
●発売中
●1917円（2026年6月26日まで65％オフ、以降は5478円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1462040/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE_INTERGRADE/
© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO
9.『デッドバイデイライト』
●Behaviour Interactive
●発売中
●792円（2026年6月26日まで60％オフ、以降は1980円）
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/
© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.
10.『鳴潮（Wuthering Waves）』
●KURO GAMES
●発売中
●無料プレイ
●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/
Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.
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