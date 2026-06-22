毎週更新！ Steamの売り上げランキングを紹介するコーナー

今週のSteam売り上げランキングは、本日に売り上げが700万本を達成した『めっちゃカメレオン』が1位。今日か明日に、日本をテーマにした公式マップが実装されるという。2位にはValveの無料ゲーム『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』が、3位にはXbox Game Studiosの『Forza Horizon 6』がランクインしている。

『サイバーパンク2077』や『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』『デッドバイデイライト』などのセールタイトルは終了日が迫っているので、このお得な期間をお見逃しなく。そのほか、ランキングの詳細は下記を確認してほしい。

※2026年6月22日13時調べ。

ランキングは時間により変動する場合があります。

■Steamページ

https://store.steampowered.com/charts/topselling/JP

1.『めっちゃカメレオン』

●lemorion_1224

●発売中

●790円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/4704690/_/

© lemorion_1224

2.『カウンターストライク2（Counter-Strike 2）』

●Valve

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/730/CounterStrike_2/

Counter-Strike、Counter-Strike 2、CS:GO およびそれぞれのロゴは、Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。© 2023 Valve Corporation, all rights reserved.

3.『Forza Horizon 6』

●Xbox Game Studios

●発売中

●9800円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2483190/Forza_Horizon_6/

© Microsoft 2026

4.『サイバーパンク2077』

●CD PROJEKT RED

●発売中

●2633円（2026年6月26日まで70％オフ、以降は8778円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1091500/2077/

CD PROJEKT®, Cyberpunk®, Cyberpunk 2077® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. © CD PROJEKT S.A. All rights reserved. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

5.『パス・オブ・エグザイル（Path of Exile 2）』【早期アクセスゲーム】

●Grinding Gear Games

●発売中

●4642円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/2694490/Path_of_Exile_2/

© 2006 - 2026 Grinding Gear Games

6.『エーペックスレジェンズ』

●エレクトロニック・アーツ

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1172470/_/

© 2026 Electronic Arts Inc.

7.『ストリートファイター6』

●カプコン

●発売中

●4990円

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1364780/Street_Fighter_6/

©CAPCOM

8.『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

●スクウェア・エニックス

●発売中

●1917円（2026年6月26日まで65％オフ、以降は5478円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/1462040/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE_INTERGRADE/

© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO

9.『デッドバイデイライト』

●Behaviour Interactive

●発売中

●792円（2026年6月26日まで60％オフ、以降は1980円）

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/381210/_/

© 2015-2024 and BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

10.『鳴潮（Wuthering Waves）』

●KURO GAMES

●発売中

●無料プレイ

●製品URL：https://store.steampowered.com/app/3513350/Wuthering_Waves/

Copyright ©KURO GAMES. ALL RIGHTS RESERVED.