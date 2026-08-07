カプコンは8月7日、『モンスターハンターワイルズ 序盤体験版』の配信を記念したプレゼントキャンペーンを開催。キャンペーン期間は、2026年8月20日13時まで。

本キャンペーンには、公式Xアカウント（@MH_Wilds）のフォローと、キャンペーン対象ポストをリポストすることで参加可能。抽選で『モンスターハンターワイルズ』オリジナルグッズが当たるので、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。

【キャンペーン期間】

2026年8月7日～8月20日13時まで

【賞品】

・ジェマ愛用イャンクックぬいぐるみ……3名

・モンスターハンターワイルズ アクリルパネル「アルシュベルド」……1名

・モンスターハンターワイルズ アクリルパネル「タマミツネ」……1名

【参加方法】

＜リポスト賞＞

1. 【公式】『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』 Xアカウント（@MH_Wilds）をフォロー

2.各キャンペーン対象ポストをリポスト

【キャンペーンサイト】

https://www.monsterhunter.com/ja/20260807/wilds-experience/

【ゲーム情報】

タイトル：モンスターハンターワイルズ

ジャンル：ハンティングアクションゲーム

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※パッケージ版はPlayStation 5のみ

発売日：発売中（2025年2月28日）

価格：

パッケージ通常版：9990円

ダウンロード版スタンダードエディション：4990円

ゴールドエディション：7990円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（オンライン：1～4人） ※クロスプレイ対応

CERO：C（15歳以上対象）

©CAPCOM

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