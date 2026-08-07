オリジナルグッズを手に入れよう！
『モンスターハンターワイルズ 序盤体験版』配信記念キャンペーンを開催！
カプコンは8月7日、『モンスターハンターワイルズ 序盤体験版』の配信を記念したプレゼントキャンペーンを開催。キャンペーン期間は、2026年8月20日13時まで。
本キャンペーンには、公式Xアカウント（@MH_Wilds）のフォローと、キャンペーン対象ポストをリポストすることで参加可能。抽選で『モンスターハンターワイルズ』オリジナルグッズが当たるので、ぜひ参加してみてはいかがだろうか。
【キャンペーン期間】
2026年8月7日～8月20日13時まで
【賞品】
・ジェマ愛用イャンクックぬいぐるみ……3名
・モンスターハンターワイルズ アクリルパネル「アルシュベルド」……1名
・モンスターハンターワイルズ アクリルパネル「タマミツネ」……1名
【参加方法】
＜リポスト賞＞
1. 【公式】『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』 Xアカウント（@MH_Wilds）をフォロー
2.各キャンペーン対象ポストをリポスト
【キャンペーンサイト】
https://www.monsterhunter.com/ja/20260807/wilds-experience/
【ゲーム情報】
タイトル：モンスターハンターワイルズ
ジャンル：ハンティングアクションゲーム
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※パッケージ版はPlayStation 5のみ
発売日：発売中（2025年2月28日）
価格：
パッケージ通常版：9990円
ダウンロード版スタンダードエディション：4990円
ゴールドエディション：7990円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オンライン：1～4人）※クロスプレイ対応
CERO：C（15歳以上対象）
©CAPCOM
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