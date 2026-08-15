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西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート 第285回

電源ユニット「PG-1000PSF」がオススメ！！小型PCでもハイエンドビデオカードを使いたい……　そんな願いを叶える1000W出力のSFX電源ユニット！：ドスパラ大阪・なんば店

2026年08月15日 16時00分更新

文● 勝田有一朗　編集●金子／ASCII

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　大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。今回、店舗スタッフの金山魁利さんがオススメする製品は、ASRockの電源ユニット「PG-1000PSF」です。小型のSFX電源ユニットながら、1000Wの電源出力を持ちます。

ドスパラ大阪・なんば店

スタッフの金山魁利さん

ASRockの電源ユニット「PG-1000PSF」がオススメ

　PG-1000PSFは、出力1000WのSFX電源ユニットです。小型パソコン向けのSFXフォームファクタで本体サイズは125(W)×100(D)×63.5(H)。ASRockの「Phantom Gaming」ブランドに属する電源ユニットです。

　ケーブルはフルモジュラータイプで、80PLUS PLATINUM認証と、CYBENETICS PLATINUM認証およびCybenetics LAMBDA A認証を得ています。

　ATX 3.1規格とPCIe 5.1規格に準拠し、ビデオカードへ大電力を供給する12V-2x6も備えています。12V-2x6ケーブルには温度センサーが組み込まれており、異常発熱検知で電力供給をカットする安全機構も。またコネクターの差し込み不備を防ぐため、コネクター部が緑色に着色されています。このあたりは、従来のASRock電源ユニットの特長を踏襲していますね。

　またこれも従来のASRock電源ユニットと同じく、USBで使用される+5Vラインをブーストして安定供給する「+5Vブーストモード」機能も備えます。

　高信頼性の105℃対応日本製コンデンサーを使用しており、保証は充実の10年保証。付属するケーブルは次のとおり。
MB 20+4Pinケーブル　300mm×1
MB 20+4Pin延長ケーブル　150mm×1
CPU 4+4Pinケーブル　400mm×2
PCIe 12V-2x6ケーブル　400mm×1
PCIe 6+2Pinケーブル　400mm×2
SATA×4ケーブル　775mm×1
4Pin×4ケーブル　775mm×1

店頭価格は3万9980円

　金山さんによると、PG-1000PSFは大出力SFX電源ユニットの数少ない選択肢の一つ。小型PCケースにハイエンドビデオカードを積み込みたい場合にオススメとし「前回オススメしたMONTECHのPCケース「TEN」も、SFX電源専用の組み立てモードがあったと思いますので、ピッタリの組み合わせですね」とのこと。

　また、「小さいPCケースだと長さが余りがちなMB24pinケーブルが300mmと短くなっており、通常のミニタワーなどで使用する際用に延長ケーブルも同梱している点を挙げて「心遣いが行き届いている電源ユニットですね」と話します。

　SFX電源専用の小型PCケースでハイエンドゲーミングパソコンを組みたい場合はぜひ検討してみてください！

対象のASUSマザーボード＆CPUの同時購入でお買い得なキャンペーン！

AMD CPUとの同時購入で最大6600円値引き

Intel CPUとの同時購入で最大7700円値引き

金山さんの、AMD向け同時購入にオススメなマザーボードは「TUF GAMING B650E-E WIFI」とのこと

　その他、ドスパラ大阪・なんば店は現在、対象のASUSマザーボード＆CPUの同時購入で値引きを行うキャンペーンを実施中です。AMD向け、Intel向けの両プラットフォームで実施されており、対象のマザーボードやCPU、値引額などは写真を参照してください。対象マザーボードの種類は限られていますが、わりとミドルクラスの売れ筋マザーボードが選ばれているように思います。

　システムのパワーアップや、新規に1台組もうと思っている人は、ぜひこちらのキャンペーンもチェックしてみてください！

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【取材協力】

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