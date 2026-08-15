電源ユニット「PG-1000PSF」がオススメ！！小型PCでもハイエンドビデオカードを使いたい……　そんな願いを叶える1000W出力のSFX電源ユニット！：ドスパラ大阪・なんば店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「ドスパラ大阪・なんば店」を取材しました。今回、店舗スタッフの金山魁利さんがオススメする製品は、ASRockの電源ユニット「PG-1000PSF」です。小型のSFX電源ユニットながら、1000Wの電源出力を持ちます。

PG-1000PSFは、出力1000WのSFX電源ユニットです。小型パソコン向けのSFXフォームファクタで本体サイズは125(W)×100(D)×63.5(H)。ASRockの「Phantom Gaming」ブランドに属する電源ユニットです。

ケーブルはフルモジュラータイプで、80PLUS PLATINUM認証と、CYBENETICS PLATINUM認証およびCybenetics LAMBDA A認証を得ています。

ATX 3.1規格とPCIe 5.1規格に準拠し、ビデオカードへ大電力を供給する12V-2x6も備えています。12V-2x6ケーブルには温度センサーが組み込まれており、異常発熱検知で電力供給をカットする安全機構も。またコネクターの差し込み不備を防ぐため、コネクター部が緑色に着色されています。このあたりは、従来のASRock電源ユニットの特長を踏襲していますね。

またこれも従来のASRock電源ユニットと同じく、USBで使用される+5Vラインをブーストして安定供給する「+5Vブーストモード」機能も備えます。

高信頼性の105℃対応日本製コンデンサーを使用しており、保証は充実の10年保証。付属するケーブルは次のとおり。

MB 20+4Pinケーブル 300mm×1

MB 20+4Pin延長ケーブル 150mm×1

CPU 4+4Pinケーブル 400mm×2

PCIe 12V-2x6ケーブル 400mm×1

PCIe 6+2Pinケーブル 400mm×2

SATA×4ケーブル 775mm×1

4Pin×4ケーブル 775mm×1

金山さんによると、PG-1000PSFは大出力SFX電源ユニットの数少ない選択肢の一つ。小型PCケースにハイエンドビデオカードを積み込みたい場合にオススメとし「前回オススメしたMONTECHのPCケース「TEN」も、SFX電源専用の組み立てモードがあったと思いますので、ピッタリの組み合わせですね」とのこと。

また、「小さいPCケースだと長さが余りがちなMB24pinケーブルが300mmと短くなっており、通常のミニタワーなどで使用する際用に延長ケーブルも同梱している点を挙げて「心遣いが行き届いている電源ユニットですね」と話します。

SFX電源専用の小型PCケースでハイエンドゲーミングパソコンを組みたい場合はぜひ検討してみてください！

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