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ロジクール「Mobi Fold 」

【感動】ロジクールの折りたたみマウス驚くほど使いやすい！しかも極薄

2026年07月03日 17時00分更新

文● Y.D／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

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　持ち運び用のマウスを探している人なら、一度は「小さいマウスは操作しにくい」という壁にぶつかったことがあるのではないでしょうか。持ち運び向けを考えると、大きいサイズのマウスを持ち運ぶのはちょっと……というのはわかります。

　でも、しっかり持って操作できて使い勝手がよく、かつコンパクトに持ち運べるモデルがあるとしたら、ほしいですよね？　そんな製品を期待するのは、ワガママでしょうか。

　いえ、けっしてワガママではありません！　それを証明してくれる製品が現れたからです！

次ページ：パカっと開いてすぐ使えるのがクセになる！

　そんなモバイルマウスが、今回紹介するロジクールの「Mobi Fold」です。

　折りたたみ構造を採用することで、持ち運ぶときは驚くほどコンパクト。それでいて、使用時にはしっかりと手になじむ形状へ変化します。「携帯性」と「操作性」は両立しないというこれまでの常識に対し、ロジクールらしい発想で答えを出した1台といえるでしょう。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Mobi Foldをおすすめする3つのポイントと購入時の注意点

おすすめする3つのポイント
1）驚異的なコンパクトさで荷物を極限まで減らせる
2）開くだけですぐ使えるスマートな操作性
3）折りたたみでも安心できる高い耐久性

購入時に確認したいポイント
1）完全なフラット収納ではない
2）タッチスクロールは慣れが必要

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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