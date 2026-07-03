持ち運び用のマウスを探している人なら、一度は「小さいマウスは操作しにくい」という壁にぶつかったことがあるのではないでしょうか。持ち運び向けを考えると、大きいサイズのマウスを持ち運ぶのはちょっと……というのはわかります。

でも、しっかり持って操作できて使い勝手がよく、かつコンパクトに持ち運べるモデルがあるとしたら、ほしいですよね？ そんな製品を期待するのは、ワガママでしょうか。

いえ、けっしてワガママではありません！ それを証明してくれる製品が現れたからです！

そんなモバイルマウスが、今回紹介するロジクールの「Mobi Fold」です。

折りたたみ構造を採用することで、持ち運ぶときは驚くほどコンパクト。それでいて、使用時にはしっかりと手になじむ形状へ変化します。「携帯性」と「操作性」は両立しないというこれまでの常識に対し、ロジクールらしい発想で答えを出した1台といえるでしょう。

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