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ロジクール「Mobi Fold 」
【感動】ロジクールの折りたたみマウス驚くほど使いやすい！しかも極薄
2026年07月03日 17時00分更新
持ち運び用のマウスを探している人なら、一度は「小さいマウスは操作しにくい」という壁にぶつかったことがあるのではないでしょうか。持ち運び向けを考えると、大きいサイズのマウスを持ち運ぶのはちょっと……というのはわかります。
でも、しっかり持って操作できて使い勝手がよく、かつコンパクトに持ち運べるモデルがあるとしたら、ほしいですよね？ そんな製品を期待するのは、ワガママでしょうか。
いえ、けっしてワガママではありません！ それを証明してくれる製品が現れたからです！
そんなモバイルマウスが、今回紹介するロジクールの「Mobi Fold」です。
折りたたみ構造を採用することで、持ち運ぶときは驚くほどコンパクト。それでいて、使用時にはしっかりと手になじむ形状へ変化します。「携帯性」と「操作性」は両立しないというこれまでの常識に対し、ロジクールらしい発想で答えを出した1台といえるでしょう。
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【目次】この記事で書かれていること：
Mobi Foldをおすすめする3つのポイントと購入時の注意点
おすすめする3つのポイント
1）驚異的なコンパクトさで荷物を極限まで減らせる
2）開くだけですぐ使えるスマートな操作性
3）折りたたみでも安心できる高い耐久性
購入時に確認したいポイント
1）完全なフラット収納ではない
2）タッチスクロールは慣れが必要
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