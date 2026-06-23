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GoPro「MISSION 1 PRO」
GoProは終わらない！久々の新製品に感激
2026年06月23日 17時00分更新
ありがとう！ GoPro！
ここ数年、アクションカム市場ではDJIやInsta360の勢いが目立ち、「GoPro新製品はもう出ないのでは？」との声を見かける機会もちらほら。新製品の話題が少なくなり、かつて業界を牽引していたブランドの存在感がやや薄れていたのではないでしょうか。
しかし、そんな空気を吹き飛ばすような新製品が登場しました。これはもしかすると、本当にGoProの時代が戻ってくるのかもしれません。
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