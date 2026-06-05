【参加無料】夏のゲーミングガジェット選びはアキバで決めろ！ 触って比べて相談できる「TOKYO Gaming-PC STREET 8」開催!!【イベントのお知らせ】

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原Ⅱ 1階

入場・観覧無料

いろんなゲーミングガジェットを実際に触って体験！

恒例の豪華プレゼントも用意しま〜す！

ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット、配信機材……。気づけば、ゲームまわりのガジェットって、めちゃくちゃ増えていませんか？

でも、いざ選ぼうとすると「メーカーが多すぎる！」「何がどう違うのかわからない！」「そもそも自分に必要なのはどれ？」と、画面の前で固まってしまう人も少なくないはず。レビュー記事を読んでも、動画を見ても、最後の最後で「実際に触ってみないと分からないんだよなあ……」となる。ありますよね、その“買う直前のモヤモヤ”。

とくに最近は、ゲーミングPCや周辺機器が一部のマニアだけのものではなく、もっと身近な存在になってきました。ゲームを快適に遊びたい人、配信を始めてみたい人、普段使いのPC環境をちょっとよくしたい人。そんなライトユーザーにとっても、PCやガジェット選びはけっこう大事なテーマになっています。

そこで、想像してみてください。気になるゲーミングガジェットをその場で触れて、試せて、しかもメーカーの人に直接聞けるとしたら？ 「このマウス、手が小さくても使いやすい？」「このキーボード、仕事にもゲームにもいける？」「ヘッドセットって高いほうがやっぱり違うの？」そんな素朴な疑問を、まとめてぶつけられるとしたら？

……えっ、そんな初心者にもやさしいガジェット天国、あるの？ と思ったあなた。ありま〜す！

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、メーカーの中の人や編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！

2026年3月に開催した前回は、日頃のBTO PCにまつわる疑問や質問を、メーカーの担当者に、直接投げかけられるとあって大盛り上がり。同時開催した謎解きイベントも好評でした（前回の様子はこちら！）。

そんな前回をさらに超えるイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET 8」の開催日が決定しました！ 2026年7月4日（土）です！

今年の「TOKYO Gaming-PC STREET」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントとして帰ってきます！

詳しい人はもちろん、「ちょっと興味はあるけど、何から見ればいいか分からない」という人こそ大歓迎。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

※入場は事前予約制です（参加は無料）。

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。当日の入場枠を若干名ご用意する予定ですが、入場定数を超えるとご入場いただけませんので、確実にイベント参加をご希望の場合は事前予約がおすすめです。

※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

会場ではこんなことをやります！

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・ガジェット展示・体験

・来場者プレゼント

・ミニステージ

・謎解きイベント

ガジェット展示・体験

魅力あるガジェットを、「見て」「触れて」「知る」体験をしてみませんか！ PCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部が激推しするゲーミングガジェットを一斉に展示いたします。

さらに、各ブースには編集部員も常駐します。「ゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！

来場者プレゼント

来場者には、毎回大好評のイベント限定ノベルティをプレゼントいたします。

また、巨大ガラポンでゲーミングガジェットなどのプレゼントがゲットできるチャンスも用意しました。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部によるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

謎解きイベント

2026年3月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年7月4日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

ゲーミングPCやガジェットの世界、めちゃくちゃ楽しい一方で、めちゃくちゃ迷いやすいですよね。だからこそ、実際に触って、比べて、聞ける場が、とてつもなく大きなヒントになるんです。

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET」は、ゲーミングガジェット全般へとテーマを拡大。これまで「気になるけど、よく知らないメーカーだし……」「スペック表を見てもピンとこないし……」と一歩踏み出せなかった人にも、リアルな体験を通じて“これ、いいかも！”と思える出会いを届けるイベントです。

もちろん、詳しい人だけのイベントではありません。「そろそろPCまわりを快適にしたい」「ゲーム環境をちょっとよくしたい」「なんとなく最新ガジェットを触ってみたい」くらいの理由でも全然OK。むしろ、普段あまり専門ショップに行かないライトユーザーにこそ、気軽に遊びに来てほしい内容になっています。

会場で実際に見て、触って、「これいいかも」と思ったガジェットを入手する際は、例年イベント開催時期の7月上旬に実施されるAmazonプライムセールを活用するのもおすすめです。気になった製品をその場でチェックしておけば、あとからセール価格でお得に購入できるチャンスが広がります。どんなガジェットが展示されるかは、続報をお待ちください！

知らなかった製品に出会える。気になっていたガジェットを試せる。メーカーの担当者や編集部員に、その場で質問できる。そんな“リアルだからこそ分かる”体験をたっぷり用意して、アキバでお待ちしています。開催日まで、見逃せない情報をどんどん発信していきますので、イベント当日までASCII.jpを要チェックです！