あー、肉食べたい！ 秋葉原でサーロインもランプもハラミも食べ放題らしいっすよ

秋葉原でステーキ食べ放題、これはかなり肉です

肉が食べたい。あー、肉が食べたい。とにかくたくさん食べたい。ナイフで切ったら中がほんのり赤くて、口に入れたら「はい、勝ち〜！」となるやつがいい。そんな肉欲が脳内で暴れはじめたとき、秋葉原にかなり景気のいいステーキ食べ放題プランがあると聞きました。行くしかないじゃないですか、肉なんだから。

秋葉原で「今日は肉を食べたい」ではなく、「肉にすべてを任せたい」という気分の日に、かなり頼もしいプランが登場しています。ステーキ＆ワインレストラン「Meat Winery（ミートワイナリー）」が、人気ステーキメニューやおつまみを楽しめる食べ放題プランを提供しています。

価格は6600円（税込）。対象となるステーキは、サーロインステーキ、ランプステーキ、ハラミステーキ、天元豚ステーキなど。サーロインの王道感、ランプの赤身感、ハラミの満足感、そこに豚ステーキまで入ってくるので、「とりあえず肉をたくさん食べたい」という欲望にまっすぐ応えてくれそうじゃないですか。

サイドもあるので、宴会っぽく楽しめる

食べ放題の魅力は、ただ肉だけを延々と食べるところにある……と言いたい気持ちもありますが、Meat Wineryのプランはサイドメニューも用意されています。アンチョビキャベツ、アヒージョ、唐揚げ、ピザ、ソーセージ盛り合わせなどが対象メニューに含まれており、肉の合間にちょっとつまめるのがうれしいところ。

会社の宴会や打ち上げで使うなら、ステーキを主役にしつつ、ピザや唐揚げを挟んでテーブルをにぎやかにするのもよさそうです。記念日やちょっとぜいたくな食事にも使いやすく、「今日は肉でいきましょう」と言いやすいわかりやすさがあります。難しい説明がいらない。肉が出る。しかも食べ放題。

ワイン好きも要注目、店名どおりの肉バル感

店名の「Meat Winery」が示す通り、同店は肉料理だけでなくワインにも力を入れているそう。ステーキや熟成肉との相性を考えたワインをそろえており、肉を食べながらワインも楽しみたい人にはかなり相性のよいお店です。

肝心の食べ放題プランですが、食べログからの事前予約が必要です。公式コースページでは月曜から木曜限定、祝日・祝前日を除くプランとして案内されており、2名から50名まで利用可能。食べ放題は120分、席は150分制となっています。秋葉原で「しっかり食べられる店」を探しているなら、これは候補に入れておきたいプランです。

店舗名は「Meat Winery（ミートワイナリー）秋葉原店」。東京都千代田区外神田4-4-2 共益外神田第一ビル6Fです。営業時間は11時30分から23時までで、ランチは11時30分から17時、ディナーは17時から23時まで。定休日はありません。

秋葉原で買い物やイベントを楽しんだあとに、サーロイン、ランプ、ハラミをまとめて迎え撃つ。そんな一日の締め方、だいぶ景気がいいですよね〜。肉好きはもちろん、宴会のお店選びで「わかりやすく盛り上がる店」を探している人にもおすすめです。

肉とガジェットで秋葉原を満喫しよう

さらに、秋葉原に来るならぜひ立ち寄りたいのが、ASCII.jpのリアルイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 8」です。7月4日（土）にLIFORK AKIHABARA IIで開催予定で、ゲーミングPCやキーボード、マウス、ヘッドセットなどのガジェットを実際に触って試せるイベントになっています。

惜しむらくは、「TOKYO Gaming-PC STREET 8」の開催が土曜日なので、Meat Wineryの食べ放題プランは対象外というところ。そこだけは本当に惜しいのですが、秋葉原でガジェットを楽しんだあとにステーキで締める、という流れ自体はかなり魅力的でしょう。

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原Ⅱ 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

※入場は事前予約制です（参加は無料）。

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施いたします。当日の入場枠を若干名ご用意する予定ですが、入場定数を超えるとご入場いただけませんので、確実にイベント参加をご希望の場合は事前予約がおすすめです。

※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

会場ではこんなことをやります！

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・ガジェット展示・体験

・来場者プレゼント

・ミニステージ

・謎解きイベント

ガジェット展示・体験

魅力あるガジェットを、「見て」「触れて」「知る」体験をしてみませんか！ PCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部が激推しするゲーミングガジェットを一斉に展示いたします。

さらに、各ブースには編集部員も常駐します。「ゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！

来場者プレゼント

来場者には、毎回大好評のイベント限定ノベルティをプレゼントいたします。

また、巨大ガラポンでゲーミングガジェットなどのプレゼントがゲットできるチャンスも用意しました。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部によるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

謎解きイベント

2026年3月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年7月4日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

繰り返しになりますが、「TOKYO Gaming-PC STREET 8」は土曜日開催のため、「Meat Winery」の平日限定の食べ放題プランとは日程がかみ合いません。とはいえ、イベントでゲーミングPCや周辺機器を楽しんだあと、秋葉原で肉を食べて帰るというコースは、それだけで十分に「勝ち」な週末ではなかろうかと。

肉を食べる前に、まずは最新ガジェットを触ってテンションを上げる。あるいは、ゲーミングPCや周辺機器をじっくり見て回ったあとに、ステーキで一日を締める。秋葉原らしい楽しみ方としては、どちらもかなりアリです。

特に！ 7月10日からはAmazonで「Amazonプライムデー」があり、7月7日から先行セールが始まるんですよね〜。そこで気になった商品がセールになる可能性もあるので、それを見越してガジェットをチェックするのもいいかもしれませんよ。

イベントは入場・観覧無料なので、秋葉原に遊びに行く予定がある人も、ちょっと気になるPCを見てみたい人も立ち寄りやすいのがうれしいところ。昼はガジェット、夜はステーキ。そんなアキバ満喫コースを組めば、買い物だけで終わらない一日になりそうです。秋葉原で週末を過ごすなら、「TOKYO Gaming-PC STREET 8」もあわせてチェックしてみてください！