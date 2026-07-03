7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第62回
ゲーミングモニターからキーボードまで、超豪華賞品が目白押し！
7月4日（土）は秋葉原で豪華ガジェットが当たる！ アスキーイベントのガラポン＆じゃんけん大会が熱すぎる
2026年07月03日 18時45分更新
触ればわかる、試せばハマる！
ゲーミングガジェットに詳しくなれるイベント
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
さて、「TOKYO Gaming-PC STREET 8」ではさまざまなプレゼントがゲットできるチャンスがありますが、具体的にはどんなものがもらえるのでしょう？ この記事で4つの方法をまとめていきます！
プレゼントがもらえるチャンスはこれ！
（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）
1、「ガジェットドリームガラポン」でプレゼントをゲット！
2、ミニステージのじゃんけん大会に参加しよう！
3、無料ノベルティもありますよ〜！
4、謎解きイベントでタオルを入手だ！
1、「ガジェットドリームガラポン」でプレゼントをゲット！
会場入り口には、ゲーミングマウスなどの豪華プレゼントを抽選でゲットできる巨大ガラポン抽選「ガジェットドリームガラポン」をご用意。来場するだけで、まず1回挑戦できます。
また、今回は「スタンプカード」をご用意しました。会場内でガジェットの説明を1つ受けるごとに、スタンプを1つ押印いたします。
こちらのスタンプカードは押印した数に応じて、プレゼントがもらえるガラポンの抽選権や、後述するノベルティと引き換えが可能です！
ガラポンで当たるプレゼントの例1
Elgato「Stream Deck」
ガラポンで当たるプレゼントの例2
Boulies「Boulies Master Rex」
ガラポンで当たるプレゼントの例3
JAPANNEXT「JN-IPS245G280F-HSPC6」
ガラポンで当たるプレゼントの例4
エレコム「V custom VK720A（TK-VK720AWH）」
2、ミニステージのじゃんけん大会に参加しよう！
会場内で開催するASCII編集部によるミニステージは、誰でも観覧無料。タメになる話からオススメガジェットの解説まで幅広〜くトークいたします。
このミニステージにおいては、じゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスになっていますよ！ なお、じゃんけん大会では、ガラポンとは「別」のプレゼントをゲットできます。
3、無料ノベルティもありますよ〜！
シンプル・イズ・ベスト、もらって即使える、折りたたみ式の「うちわ」をノベルティとして用意いたしました。
なお、本イベントでは、より多くのお客様に快適にご参加いただくため、前半の部と後半の部で来場者の入れ替えを実施いたします。前半の部と後半の部で先着順にうちわをお配りし、在庫がなくなり次第終了となるので、ご留意ください。
また、ガラポンの項目で紹介したスタンプカードですが、ノベルティの引き換えも可能です！
なお、ノベルティで消費したスタンプは、ガラポンの交換にはお使いいただけないので注意してください。たとえば、スタンプを5個押したカードは、「アスキーノベルティを1つ」交換した時点で残りスタンプは4つとなるので、ガラポンを5回抽選することはできません。その場合、「アスキーノベルティで1つ、ガラポンで4つ」という使い方が可能です。
4、謎解きイベントでタオルを入手だ！
親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を今回も実施いたします。
こちらでは、謎を解いた方に限定のオリジナルタオル（前回プレゼントしたものとは別バージョン）をプレゼント！
TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS） in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2026年7月4日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
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