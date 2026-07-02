7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第32回
7月4日（土）は”来るだけ特典”がアツい！ スタンプラリーも用意して、「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」で待ってるぜ！
2026年07月02日 17時45分更新
ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！
今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。
知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。
さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。
ちゃんと便利なオリジナルグッズ、作りました
今回は、イベントで配布するプレゼントのご案内。来場された方には、無料でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。ゲーミングガジェットをたくさん体験するついでに、ここでしかもらえないノベルティグッズをゲットしませんか？
涼を取るなら、シンプル・イズ・ベスト「うちわ」
シンプル・イズ・ベスト、もらって即使える、折りたたみ式の「うちわ」をノベルティとして用意いたしました。
なお、本イベントでは、より多くのお客様に快適にご参加いただくため、前半の部と後半の部で来場者の入れ替えを実施いたします。前半の部と後半の部で先着順にうちわをお配りし、在庫がなくなり次第終了となるので、ご留意ください。
スタンプを集めてノベルティをもらおう！
「TOKYO Gaming-PC STREET 8」では、ただガジェットの説明を聞けるだけじゃありません。今回は「スタンプカード」をご用意しました。
こちらのスタンプカードは押印した数に応じて、ノベルティや、プレゼントがもらえるガラポンの抽選権と引き換えが可能です！
なお、ノベルティで消費したスタンプは、ガラポンの交換にはお使いいただけないので注意してください。たとえば、スタンプを5個押したカードは、「アスキーノベルティを1つ」交換した時点で残りスタンプは4つとなるので、ガラポンを5回抽選することはできません。その場合、「アスキーノベルティで1つ、ガラポンで4つ」という使い方が可能です。
■スタンプラリーについて
会場内でガジェットの説明を1つ受けるごとに、スタンプを1つ押印いたします。集めたスタンプの数に応じて、下記の景品と交換できます。
スタンプ1個：ガラポン1回、またはLEDライト（黄・白のいずれか）
スタンプ2個：サコッシュ、またはTシャツ
※LEDライトは「TOKYO Gaming-PC STREET 7」で配布したものとなります。
※Tシャツは数量限定でのご用意となります。
※スタンプの押印は、おひとり様最大5個までです。追加での押印はできません。
※スタンプは消化方式です。たとえば、スタンプ5個を使ってガラポン5回分と交換することも可能です。
※各景品は数に限りがございます。なくなり次第終了となります。
ガラポン抽選「ガジェットドリームガラポン」について
ゲーミングマウスなどの豪華プレゼントを抽選でゲットできる、巨大ガラポン抽選「ガジェットドリームガラポン」。スタンプ1回につき、1回抽選できます。
TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS） in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2026年7月4日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
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