7月4日（土）は”来るだけ特典”がアツい！ スタンプラリーも用意して、「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」で待ってるぜ！

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

ちゃんと便利なオリジナルグッズ、作りました

今回は、イベントで配布するプレゼントのご案内。来場された方には、無料でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。ゲーミングガジェットをたくさん体験するついでに、ここでしかもらえないノベルティグッズをゲットしませんか？

涼を取るなら、シンプル・イズ・ベスト「うちわ」

シンプル・イズ・ベスト、もらって即使える、折りたたみ式の「うちわ」をノベルティとして用意いたしました。

なお、本イベントでは、より多くのお客様に快適にご参加いただくため、前半の部と後半の部で来場者の入れ替えを実施いたします。前半の部と後半の部で先着順にうちわをお配りし、在庫がなくなり次第終了となるので、ご留意ください。

スタンプを集めてノベルティをもらおう！

「TOKYO Gaming-PC STREET 8」では、ただガジェットの説明を聞けるだけじゃありません。今回は「スタンプカード」をご用意しました。

こちらのスタンプカードは押印した数に応じて、ノベルティや、プレゼントがもらえるガラポンの抽選権と引き換えが可能です！

なお、ノベルティで消費したスタンプは、ガラポンの交換にはお使いいただけないので注意してください。たとえば、スタンプを5個押したカードは、「アスキーノベルティを1つ」交換した時点で残りスタンプは4つとなるので、ガラポンを5回抽選することはできません。その場合、「アスキーノベルティで1つ、ガラポンで4つ」という使い方が可能です。

■スタンプラリーについて 会場内でガジェットの説明を1つ受けるごとに、スタンプを1つ押印いたします。集めたスタンプの数に応じて、下記の景品と交換できます。 スタンプ1個：ガラポン1回、またはLEDライト（黄・白のいずれか）

スタンプ2個：サコッシュ、またはTシャツ ※LEDライトは「TOKYO Gaming-PC STREET 7」で配布したものとなります。

※Tシャツは数量限定でのご用意となります。

※スタンプの押印は、おひとり様最大5個までです。追加での押印はできません。

※スタンプは消化方式です。たとえば、スタンプ5個を使ってガラポン5回分と交換することも可能です。

※各景品は数に限りがございます。なくなり次第終了となります。 ガラポン抽選「ガジェットドリームガラポン」について ゲーミングマウスなどの豪華プレゼントを抽選でゲットできる、巨大ガラポン抽選「ガジェットドリームガラポン」。スタンプ1回につき、1回抽選できます。