7月4日（土）、秋葉原で何する？ 歩いて謎解き、オリジナルタオルがもらえる「アキバクエストウォーク」開催

夏の大型セールを前に、「気になるゲーミングガジェット、買う前に一度触っておきたい！」という人にぴったりのイベントが秋葉原で開催されます。買い物前の下見にも、週末のお出かけにも、かなりアリなイベントですよ〜！

ASCIIは7月4日（土）13時から、「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS）」を開催します。

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベントです。知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えます。

イベント直後には、Amazonプライムデーといった夏の大型セールが控えています。「気になっていたデバイスをここで実際に試して、セールのタイミングでお得に狙う」といった賢い使い方もオススメですよ！

また、大好評だったプレゼント企画もパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも盛りだくさん。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料です！

そして！ 2026年3月に開催した「TOKYO Gaming-PC STREET 7」でも大好評だった「謎解き」も帰ってきます。

親子連れでも参加いただける、秋葉原のPCパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を実施いたします！

参加は無料、どなたでも参加可能。「難しいな……」と感じても大丈夫、各店舗にあるQRコードでヒントも用意しております。もちろん、ヒントなしでの真剣勝負も大歓迎！

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には、限定のオリジナルタオル（前回プレゼントしたものとは別バージョン）をプレゼントいたします。

解けたらスッキリの謎を用意して、秋葉原で皆さんをお待ちしております。オリジナルのタオルをゲットするために参加するもよし。休日に家族で楽しく遊ぶもよし。夏の思い出作りに、ぜひお越しください！

「謎解き アキバクエストウォーク」イベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年7月4日 13時〜17時

●会場内「受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

「謎解き アキバクエストウォーク」参加店舗

パソコン工房 秋葉原パーツ館

TSUKUMO eX.

ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館

ドスパラ秋葉原本店

パソコンSHOPアーク