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7月4日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS 8）」情報まとめ 第34回

ゲーミングガジェットの“どう選べばいいのか問題”を解決！ 豪華賞品も当たるステージ開催

2026年07月02日 19時15分更新

文● ASCII編集部

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今回はイベント恒例、ミニステージのご紹介です

ゲーミングガジェットに触れて・試して
めっちゃ詳しくなっちゃおう！

　最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」
今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！
ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II
2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
 

　今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

　知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

　さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

「TOKYO Gaming-PC STREET 8」公式ガイド
 
 

　本記事では「TOKYO Gaming-PC STREET 8」のミニステージについてご紹介します。

　ASCII編集部によるミニステージは、誰でも観覧無料。タメになる話から、編集部がこの夏ガチで買いたいアイテムの解説まで、楽しく幅広いトークを展開いたします。

　今回はゲストにインフルエンサーをお招きするステージもご用意。ゲーミングガジェットに日頃から触れ、紹介している方々ならではの“声”はきっと参考になるはず！

気になるこんなこと、知らなかったあんなこと、いろいろ話します（※写真は2026年3月の「TOKYO Gaming-PC STREET 7」のものです）

　また、すべてのミニステージで、じゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがありますよ〜！

豪華なプレゼントがもらえるじゃんけん大会も実施（※写真は2026年3月の「TOKYO Gaming-PC STREET 7」のものです）

ミニステージのスケジュール

時間 ステージ内容
13:30 エイムが化ける、操作が変わる！勝率を上げるマスターピースの選び方 presented by 東プレ株式会社、AULA、Razer、CORSAIR
14:15 コンマ1秒の遅延を削れ！限界突破のための「デスク周辺・ネットワーク」戦略 presented by Elgato、Belkin、サンワサプライ
16:00 ロード零への挑戦。 ゲームを次のステージへ導く「PC内蔵ストレージ・メモリー」超強化術 presented by ADATA、Kingston キングストン、GRAUGEAR、Sandisk、長尾製作所
16:45 現実を置き去りにする異次元の没入感！次世代XRと極上音響がもたらす「超・五感体験」 presented by VITURE、JBL、ヤマハミュージックジャパン、デル・テクノロジーズ株式会社

13:30〜

■エイムが化ける、操作が変わる！勝率を上げるマスターピースの選び方 presented by 東プレ株式会社、AULA、Razer、CORSAIR

ゲストインフルエンサー：ゲーム依存症たいぴ さん（https://www.tiktok.com/@taipigame

ゲーム依存症たいぴ さん

　マウス、キーボード、コントローラーなど、勝率を左右する入力デバイスの選び方を解説。自分のプレイスタイルに合う“マスターピース”を見つけ、エイムと操作感を一段引き上げる方法を見つけよう！

14:15〜

■コンマ1秒の遅延を削れ！限界突破のための「デスク周辺・ネットワーク」戦略 presented by Elgato、Belkin、サンワサプライ

ゲストインフルエンサー：オバラの自由研究 さん（https://www.youtube.com/@obara-komeko

オバラの自由研究 さん

　遅延や回線の不安定さは、勝負どころの操作ミスにつながることも……。デスク周辺機器やネットワーク環境を見直し、快適で勝ちやすいプレイ環境を整えるポイントを紹介。

16:00〜

■ロード零への挑戦。ゲームを次のステージへ導く「PC内蔵ストレージ・メモリー」超強化術 presented by ADATA、Kingston キングストン、GRAUGEAR、Sandisk、長尾製作所

ゲストインフルエンサー：Gaming Minimalist YAIBA さん（https://www.youtube.com/channel/UCKn6Gl8xFSARIZvL3qd5czQ

Gaming Minimalist YAIBA さん

　ロード時間や動作のもたつきは、PC内蔵ストレージやメモリーの見直しで変わる。ゲームをもっと快適に楽しむための強化ポイントと、選び方のコツをチェック。

16:45〜

■現実を置き去りにする異次元の没入感！次世代XRと極上音響がもたらす「超・五感体験」 presented by　VITURE、JBL、ヤマハミュージックジャパン、デル・テクノロジーズ株式会社

　XRデバイスによる広がる映像体験と、音に包まれる極上のオーディオ環境を紹介。ゲームや映像コンテンツへの没入感を一段引き上げる、次世代の楽しみ方に迫る！

TOKYO Gaming-PC STREET 8（GPS） in LIFORK AKIHABARA II

■開催日時：2026年7月4日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
　東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

「TOKYO Gaming-PC STREET 8」の特集はこちら！

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