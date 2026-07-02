ゲーミングガジェットの“どう選べばいいのか問題”を解決！ 豪華賞品も当たるステージ開催

ゲーミングガジェットに触れて・試して

めっちゃ詳しくなっちゃおう！

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

本記事では「TOKYO Gaming-PC STREET 8」のミニステージについてご紹介します。

ASCII編集部によるミニステージは、誰でも観覧無料。タメになる話から、編集部がこの夏ガチで買いたいアイテムの解説まで、楽しく幅広いトークを展開いたします。

今回はゲストにインフルエンサーをお招きするステージもご用意。ゲーミングガジェットに日頃から触れ、紹介している方々ならではの“声”はきっと参考になるはず！

また、すべてのミニステージで、じゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがありますよ〜！

ミニステージのスケジュール

時間 ステージ内容 13:30 エイムが化ける、操作が変わる！勝率を上げるマスターピースの選び方 presented by 東プレ株式会社、AULA、Razer、CORSAIR 14:15 コンマ1秒の遅延を削れ！限界突破のための「デスク周辺・ネットワーク」戦略 presented by Elgato、Belkin、サンワサプライ 16:00 ロード零への挑戦。 ゲームを次のステージへ導く「PC内蔵ストレージ・メモリー」超強化術 presented by ADATA、Kingston キングストン、GRAUGEAR、Sandisk、長尾製作所 16:45 現実を置き去りにする異次元の没入感！次世代XRと極上音響がもたらす「超・五感体験」 presented by VITURE、JBL、ヤマハミュージックジャパン、デル・テクノロジーズ株式会社

13:30〜

■エイムが化ける、操作が変わる！勝率を上げるマスターピースの選び方 presented by 東プレ株式会社、AULA、Razer、CORSAIR

ゲストインフルエンサー：ゲーム依存症たいぴ さん（https://www.tiktok.com/@taipigame）

マウス、キーボード、コントローラーなど、勝率を左右する入力デバイスの選び方を解説。自分のプレイスタイルに合う“マスターピース”を見つけ、エイムと操作感を一段引き上げる方法を見つけよう！

14:15〜

■コンマ1秒の遅延を削れ！限界突破のための「デスク周辺・ネットワーク」戦略 presented by Elgato、Belkin、サンワサプライ

ゲストインフルエンサー：オバラの自由研究 さん（https://www.youtube.com/@obara-komeko）

遅延や回線の不安定さは、勝負どころの操作ミスにつながることも……。デスク周辺機器やネットワーク環境を見直し、快適で勝ちやすいプレイ環境を整えるポイントを紹介。

16:00〜

■ロード零への挑戦。ゲームを次のステージへ導く「PC内蔵ストレージ・メモリー」超強化術 presented by ADATA、Kingston キングストン、GRAUGEAR、Sandisk、長尾製作所

ゲストインフルエンサー：Gaming Minimalist YAIBA さん（https://www.youtube.com/channel/UCKn6Gl8xFSARIZvL3qd5czQ）

ロード時間や動作のもたつきは、PC内蔵ストレージやメモリーの見直しで変わる。ゲームをもっと快適に楽しむための強化ポイントと、選び方のコツをチェック。

16:45〜

■現実を置き去りにする異次元の没入感！次世代XRと極上音響がもたらす「超・五感体験」 presented by VITURE、JBL、ヤマハミュージックジャパン、デル・テクノロジーズ株式会社

XRデバイスによる広がる映像体験と、音に包まれる極上のオーディオ環境を紹介。ゲームや映像コンテンツへの没入感を一段引き上げる、次世代の楽しみ方に迫る！