イベント参加はファストパスがあると便利！混雑時もスムーズに入場できる「TOKYO Gaming-PC STREET 8」ファストパス案内

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

待たずに会場に入れる「ファストパス」の予約を受け付けます

本イベントは参加無料で、会場にはご自由にお入りいただけます。

また、当日はスムーズにご入場いただくための「ファストパス」をご用意しています。入場時は、ファストパスをお持ちの方を優先してご案内いたします。

一般入場をご希望の方は、ファストパスをお持ちの方の待機列が解消され次第、順次ご案内いたします。なお、一般入場の待機列が長くなっている場合でも、入場開始から10分間はファストパスをお持ちの方を優先してご案内いたします。

ファストパスは「13時の部」と「15時半の部」の2種類をご用意しています。各回とも先着20名までとなっており、ファストパスをお持ちの方は、対象時間の入場時に優先してご案内いたします。

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施し、ご入場までお待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。