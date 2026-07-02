ゲームするだけじゃもったいない！ PCゲーミング環境を“配信＆制作”まで広げる注目アイテム【紹介製品はすべてプレゼント】

※この記事は、7月4日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！

ビジュアルとサウンドはPCゲーミングの華

動画配信などのクリエイティブ用途にも超便利

高スペックのゲーミングPCやゲーミングモニターを用意しても、サウンド周りが貧弱だとゲーム体験に影響します。特にFPSゲームでは、敵の音を探るのが生命線ですからね！

また、ゲーム中の仲間とのボイスチャットや動画配信では、マイク音質が重要。左手デバイスやキャプチャーユニットは、動画配信などクリエイティブ用途にもお役立ちです！

アバーメディア・テクノロジーズ

LIVE GENERATOR POCKET - GC313Pro

Elenaトートバッグ

Elenaステッカー

100W急速充電対応のUSB給電に加えて、フルHD解像度/60フレームのビデオキャプチャー機能が利用できるマルチデバイス。さらに、電源未接続時もUSBハブ機能とHDMI映像出力を備えたドックとして機能します。同社公式キャラクターのElenaちゃんのトートバッグとステッカーとともにどうぞ！

Elgato

Stream Deck

アクションの実行やアプリ起動などを15のカスタマイズ対応LCDキーに割り当てられるデッキデバイス。LCDキーへの登録などはドラッグ＆ドロップで直感的にカスタマイズでき、技術的な知識は不要。動画配信などのクリエイティブ用途以外でも超便利です！

CoolerMaster

MasterHUB Creator Kit

MasterHUB Encoder IPS Display

MasterHUB 3xKnob

モジュール構造を採用したクリエイター向けコントロールデバイス。IPSディスプレー/フェーダー/ローラーモジュールはベースモジュールに自由に脱着可能。オプションのMasterHUB Encoder IPS DisplayとMasterHUB 3xKnobも加えて自分好みに組み替え、快適な操作環境を構築しましょう。

Pulsar Gaming Gears

[Pulsar LAB] XPAD MINI Gaming Key Pad Color: Pink

8000Hzのポーリングレートと0.1msの超低遅延が魅力のゲーミングキーパッド。3つのキーにはあらゆる機能をマッピング可能。リズムゲームから画像編集まで用途を選ばず、ゲーミングではラピッドトリガー機能が大活躍。しかも、ジョイスティックモードも利用できますよ！

Ulanzi

Ulanzi D200X Creative Deck

精密ノブ＋実体キーの直感操作に加え、HUB拡張機能を集積したプロ向けマクロキーボード。カードリーダーを搭載するほか、およびオーディオ接続に対応し、映像編集や画像編集用途に最適。本体にはエンコーダーノブを搭載し、パラメーター調整を直感的かつ高精度に操作できます。

ヤマハミュージックジャパン

ZG02

ゲームマッチの勝敗に影響する「プレイヤー自身のボイス」「スクワッドのボイス」「ゲームの音声」を、物理ノブで直感的にコントロールできるオーディオミキサー。自分が欲しい音声、相手に届けたい音声をリアルタイムでミックスして調整し、常に最適な音量バランスでゲーム体験をアップできます。

JBL

Quantum 650 WIRELESS

50mmカーボンダイナミックドライバーを採用したヘッドセット。独自の空間サウンドに対応し、コンテンツのあらゆるサウンドを詳細に処理して反射や残響信号を生成、ゲームをよりリアルな世界に創り上げます。ブームマイクは取り外し可能です。

Razer

Razer BlackShark V3

第2世代のRAZER HYPERSPEED WIRELESSに対応する超低レイテンシーワイヤレスヘッドセット。超広帯域9.9mmマイクは取り外しでき、チタンコートダイヤフラムの50mmドライバーユニットを採用。2.4GHz無線、Bluetooth、USB有線接続に対応するのも便利！

ロジクールG

G325 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット

213gと軽量ながら24ビットのダイナミックオーディオ、内蔵ビームフォーミングマイク、24時間以上のバッテリー駆動が特徴。マイクはAI駆動のノイズリダクション機能を搭載し、キーボードのクリック音やファンの音などの周囲の雑音を最小限に抑えられます。

SteelSeries

Arctis Nova 7P White

USB-Cドングルを採用し、さまざまなデバイスで利用できるプレミアムワイヤレスゲーミングヘッドセット。バッテリー駆動時間は38時間で、15分で6時間使用できる急速充電に対応。AI搭載のノイズキャンセリングマイクは最大25dBのベースラインで背景ノイズを消去。

Glorious

GHS Eternal RGB - PC Version - Black

カスタムチューニングされた40mmドライバーにより、正確でバランスの取れたサウンドを実現する有線ゲーミングヘッドセット。低反発のイヤーカップは高さ調整と回転が可能で、専用ソフトでRGBライティングやカスタムイコライザーなどを制御できます。

final

VR3000 EX for Gaming

ゲームやコンテンツを忠実に再現する「3Dエクストラワイドサウンドステージ」で前後左右に加えて上下方向の空間情報も再現。敵の位置を素早く把握できる「足音モード」でFPSにも最適なワイヤレスヘッドセット。USBトランシーバーは25ms以下の低遅延で、コンテンツ鑑賞にもおすすめ。

日本エイサー

Predator Galea 330 PHR200

低レイテンシー仕様のカナル型ワイヤレスイヤホン。コンパクトながら周波数20Hz〜20KHz、約103dBの感度、1kHz/1mWの優れたオーディオ品質を実現。Predatorのエンブレムが刻まれた充電ケースを開くと、RGBライティングがゲーミング気分を高めます。

Razer

Razer Hammerhead V3

ダイナミック11mmドライバーとインラインマイク、コントロールを備えた有線イヤホン。付属のUSB Type-Cアダプターでスマートフォンやタブレットでも利用可能。長さ1.2mの熱可塑性エラストマーケーブルは摩擦に強く、絡まりにくいのも魅力。アプリでマイク感度が調整できるのも便利。

サンワサプライ

400-BTTWS7

上下左右に可動するイヤーフックを搭載したオープンイヤー型Bluetoothイヤホン。イヤーフック部分は柔らかく、さらに上下左右に可動するので耳の大きさに合わせて自由にサイズ調整が可能。マイクは環境ノイズキャンセリング対応で、3種類の簡易イコライザー機能も搭載。

デル・テクノロジーズ株式会社

Dell Proデスクトップ スピーカーフォン - SP3022

Microsoft Teams認定のスピーカーフォン。専用のMS Teamsボタンを使用して会議や通知にすばやくアクセスでき、作業を簡単に切り替えられます。接続はUSB-AもしくはUSB-CでAIノイズキャンセリング機能を搭載。フルデュープレックスオーディオを使用すると複数の参加者が同時に話せます。

パイオニア

SOUND TECTOR TQ-PG300シリーズ

Dirac Research ABのクロストークキャンセリング機能を備えた音響信号処理技術を採用し、左右の音を明確に分離してステレオ効果を最大化。軽量で手持ちでもゲーム時の負担が少なく、背面スタンドでポータブルゲーム機を安定して設置できるポータブルゲーミングスピーカー。

豪華ガジェットをゲットできるチャンス

7月4日（土）13時からアキバで運試ししよう！

さて、秋葉原といえば、私たちASCII.jpのリアルイベントが名物！ 次回開催は「TOKYO Gaming-PC STREET 8」です。7月4日（土）にLIFORK AKIHABARA IIで開催予定で、ゲーミングPCやキーボード、マウス、ヘッドセットなどのガジェットを実際に触って試せるイベントになっています。

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

詳しい人はもちろん、「ちょっと興味はあるけど、何から見ればいいか分からない」という人こそ大歓迎。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場をお届けします。

大好評だったプレゼント企画も、しっかりやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしていま〜す！

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントストリーミング

※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

会場ではこんなことをやります！

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・ガジェット展示・体験

・来場者プレゼント

・ミニステージ

・謎解きイベント

ガジェット展示・体験

魅力あるガジェットを、「見て」「触れて」「知る」体験をしてみませんか！ PCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部が激推しするゲーミングガジェットを一斉に展示いたします。

さらに、各ブースには編集部員も常駐します。「ゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！イベント直後にはAmazonプライムデーといった夏の大型セールが控えています。「気になっていたデバイスをここで実際に試して、セールのタイミングでお得に狙う」といった賢い使い方もオススメです！

来場者プレゼント

来場者には、毎回大好評のイベント限定ノベルティをプレゼントいたします。

また、巨大ガラポンでゲーミングガジェットなどのプレゼントがゲットできるチャンスも用意しました。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部によるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

謎解きイベント

2026年3月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年7月4日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

7月10日からはAmazonで「Amazonプライムデー」があり、7月7日から先行セールが始まるんですよね〜。そこで気になった商品がセールになる可能性もあるので、それを見越してガジェットをチェックするのもいいかもしれませんよ。

イベントは入場・観覧無料なので、秋葉原に遊びに行く予定がある人も、ちょっと気になるPCを見てみたい人も立ち寄りやすいのがうれしいところ。このイベントに来ていただければ、買い物だけで終わらない一日になりそうです！ 秋葉原で週末を過ごすなら、「TOKYO Gaming-PC STREET 8」もあわせてチェックしてみてください！