そのデスク、まだ強くなれる！ PCゲーマー向け環境アップデートアイテム【紹介製品はすべてプレゼント】

※この記事は、7月4日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！

PCデスク周りをガジェットで彩ろう

気分がアガればゲームの勝率が上がるかも!?

PCデスク周りはスッキリさせておきたいものですが、各種充電器やUSBハブなどのガジェットで埋まりがち。ゲーム中に視界に入ると、集中力が削がれることもあります。

そこでおすすめなのが、USB充電器やACタップ、USBハブなどケーブル接続や非接触充電系ガジェットを1ヵ所にまとめること。普段使いのバッテリーやWi-Fiルーターも更新し、ガジェットポーチなどで整理整頓を進めましょう。



Belkin

Belkin Connect Thunderbolt 4 5-in-1 USB-C ドッキング ステーション

最大40Gbpsと、USB 3.0の8倍の転送速度を実現するThunderbolt 4/USB 4対応5-in-1ドッキングステーション。60Hz最大4Kのデュアルモニターまたは30Hzで8Kシングルのモニター出力が可能で、最大96Wの電力供給に対応。付属の150W電源ユニットによって、接続した周辺機器を確実に充電します。



TP-Link

Archer GE230

2882Mbps（5GHz）＋688Mbps（2.4GHz）のデュアルバンドWi-Fi＆MLO（Multi-Link Operation）対応Wi-Fi 7ルーター。安定した接続を維持しつつジッターやラグ、Pingを最小限に抑えるゲームブースト機能を搭載。EasyMesh互換で複数台接続により広範囲なメッシュWi-Fiを構築できます。



アンカー・ジャパン

Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable)

Qi2 25W対応スマホやワイヤレスイヤホン、Apple Watchの3台を同時に充電できるワイヤレスチャージングステーション。スマホの温度上昇を防ぐ冷却ファンを内蔵しながら、持ち運びに便利な折りたたみ式。約230gと軽量なのもポイント。



バッファロー

BMPBSA10000BKX

約23cmのストラップ式USB Type-Cケーブル一体型の10000mAh（37Wh）/30W出力対応半固体モバイルバッテリー。安定性に優れ、発火や発煙リスクを大幅に低減したほか、釘刺し試験や圧壊試験を行って燃えにくさを検証済み。万が一に備える多重の保護機能を搭載しています。



サンコー

自動開閉プレミアムショーケース

パネルをタッチすると自動でドアが開閉し、台座が手前にスライドすることで間近でコレクションを鑑賞できるショーケース。ケース内部の天面に4つのLEDライトを搭載し、コレクションを照らすことで高級感を演出。さらにライトはオン/オフ可能です。



サンワサプライ

TAP-B114UC-2W

最大PD65WでノートPCもType-Cで充電できるクランプ固定式の電源タップ。USB Type-Cポート3つとUSB Aポート1つを装備し、AC差し込み口は前面に2口、背面に2口で大型アダプター同士が干渉しにくい設計。さらにホコリ防止シャッターを全ての差し込み口に採用。プラグの根元部は、トラッキング防止に効果的な絶縁キャップ付き。ケーブル長は2mです。



サンワサプライ

BAG-BP20WP

通常時は約25L、マチ拡張時は約35Lとマチ拡張機能付き。出張や旅行に最適な多機能ビジネスリュック。書類用、衣類用、ノートPC・タブレット用の3つのルームに効率的に収納でき、内ポケットも充実。16型ワイドまでのノートPCを格納できます。上面・側面それぞれにハンドルがついており、状況に応じて縦持ちと横持ちが選べるのも◎。



オウルテック

OWL-POUTAC01

180度パノラマオープン設計のガジェットポーチ。ポーチ内部の6つのポケットと、中央にあるファスナーポケットで小物類を振り分けられ、収納するアイテムに合わせてスペースを調整できる可動式の仕切りを搭載。左右に開閉しやすいダブルファスナー仕様なのもうれしいポイント。



オウルテック

OWL-PCBAGTAC01

13～14インチのノートPCやタブレットに対応するノートPCケース。収納式ハンドル付きで、インナーケースにもバッグにもなる2WAY仕様。大容量の3ポケットで周辺アクセサリーも収納でき、クッション内蔵の耐衝撃設計。左右に動くダブルファスナー仕様です。



Ulanzi

Ulanzi DC01 「フォルダー」メモリーカードケース

カードケースとカードリーダーを一体化！ カード管理から素材の取り込みまでスムーズに行え、撮影後のワークフローを効率化できる便利ガジェット。61gと軽く、SDカード4枚、TFカード4枚を整理して収納でき、柔らかなシリコンスロットがカードをしっかり保護。USB Type-C端子はUSB 3.1対応で、最大転送速度は毎秒312MB。



TANCHJIM

浅野てんき ブロックフィギュア

TANCHJIM（タンジジム）のオリジナルキャラクター「浅野てんき」さんが、まさかのブロックフィギュアになって登場。組み立てを楽しみながらてんきさんと触れ合える逸品です。



MSI

MSI LUCKY KICKS!サッカーエディション

MSI LUCKY KICKS (ラッキーキックス) は、MSIの公式マスコットである「ラッキーくん」の限定フィギュア。PCデスク周りにディスプレーすることで、毎日W杯の熱狂が机上で蘇ります！



MSI

MSIオリジナルモニターライト

ディスプレーの上部に設置することで机上を優しく照らすLEDモニターライト。スペースを節約しつつ作業空間を均一に照らし、長時間作業の目の負担を軽減。さらに雰囲気ガジェットとしてもお役立ちです！



日本AMD

ロゴ入り工具箱

本格仕様のRyzen＋Radeonロゴ入り工具箱。PCデスク上に散らばりがちな各種ドライバーやCPUグリス、ダスターといった工具やケミカル類をすっきり収納でき、AMDロゴが気分を盛り上げます。当然、AMDファンなら手に入れたいですよね？



VITURE

VITUREピンバッジ、ステッカーセット

VITUREファンならぜひともゲットしたい、ピンバッジ×2種類と各種ステッカーのセット。ふだん使いのゲーミングノートPCやタブレットに貼り付けて飾りましょう。もちろん、コレクターアイテムとしても保管するもよしです！

豪華ガジェットをゲットできるチャンス

7月4日（土）13時からアキバで運試ししよう！

さて、秋葉原といえば、私たちASCII.jpのリアルイベントが名物！ 次回開催は「TOKYO Gaming-PC STREET 8」です。7月4日（土）にLIFORK AKIHABARA IIで開催予定で、ゲーミングPCやキーボード、マウス、ヘッドセットなどのガジェットを実際に触って試せるイベントになっています。

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

詳しい人はもちろん、「ちょっと興味はあるけど、何から見ればいいか分からない」という人こそ大歓迎。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場をお届けします。

大好評だったプレゼント企画も、しっかりやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしていま〜す！

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントストリーミング

※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

会場ではこんなことをやります！

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・ガジェット展示・体験

・来場者プレゼント

・ミニステージ

・謎解きイベント

ガジェット展示・体験

魅力あるガジェットを、「見て」「触れて」「知る」体験をしてみませんか！ PCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部が激推しするゲーミングガジェットを一斉に展示いたします。

さらに、各ブースには編集部員も常駐します。「ゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！イベント直後にはAmazonプライムデーといった夏の大型セールが控えています。「気になっていたデバイスをここで実際に試して、セールのタイミングでお得に狙う」といった賢い使い方もオススメです！

来場者プレゼント

来場者には、毎回大好評のイベント限定ノベルティをプレゼントいたします。

また、巨大ガラポンでゲーミングガジェットなどのプレゼントがゲットできるチャンスも用意しました。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部によるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

謎解きイベント

2026年3月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年7月4日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

7月10日からはAmazonで「Amazonプライムデー」があり、7月7日から先行セールが始まるんですよね〜。そこで気になった商品がセールになる可能性もあるので、それを見越してガジェットをチェックするのもいいかもしれませんよ。

イベントは入場・観覧無料なので、秋葉原に遊びに行く予定がある人も、ちょっと気になるPCを見てみたい人も立ち寄りやすいのがうれしいところ。このイベントに来ていただければ、買い物だけで終わらない一日になりそうです！ 秋葉原で週末を過ごすなら、「TOKYO Gaming-PC STREET 8」もあわせてチェックしてみてください！