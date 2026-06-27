秋葉原で一人暮らししようと思ったら、家賃はどのくらいかかる？

秋葉原、住むなら家賃はどのくらい？

秋葉原という街は、どちらかというと、「住む街」というよりも、「遊びに行く街」としての性質が強いと思います。

でも、秋葉原って実は暮らすのにも便利ですよね。小売店はなんでもあります。秋葉原駅は、JRが複数路線通るターミナル駅です。 東京メトロも使えて、つくばエクスプレスも使える。都内や、都内近郊のあらゆる場所に、アクセス抜群。

おっ、6万円台からあるぞ！

賃貸で暮らすとして、どのくらいの予算があれば秋葉原に住めるのか？ 大手不動産サイトで調べてみました。

「秋葉原に住んでいる」と言えるのは、JR秋葉原駅から徒歩15分以内くらいでしょうね。「最寄り駅 秋葉原」「徒歩15分以内」この条件で、調べてみました。

私が探した範囲で最も安い住居用の物件は、6万5000円のワンルーム。7畳+ユニットバス+部屋の中にキッチンという構成で、決して広くはありませんが、立地を考えれば、なかなかお値打ちではないでしょうか。ただ、築年数は40年を超えています。

「もう少し新しい物件で、探したいんだ」という方もいるかもしれません。

「比較的新しい」と感じられる物件は、築15年以内くらいでしょうか。「最寄り駅 秋葉原」「徒歩15分以内」「築15年以内」で探してみると、探せた範囲で、9万8000円+共益費という物件がありました。こちらはバス・トイレ別で6畳。築浅にすると高くはなりますが、やはり立地を考慮すると、まあ、これくらいかな？ といった水準ですね。

オートロック付きの築浅で探してみると、どうでしょう。「最寄り駅 秋葉原」「徒歩15分以内」「築5年以内」「オートロック付き」で絞ると、最も家賃の低い物件が、1Kの間取りで、10万5000円+共益費です。この条件だと、12〜3万円台くらいがボリュームゾーンで、豊富に見つかる印象。もう少し広い部屋を求めると、15万円台くらいの物件が増えてきます。

結論、6万円台〜15万円台くらい

というわけで、ざっくりとした調査にはなりますが、「とにかく秋葉原に住みたい！」ということでしたら、6万円台から叶いますね。ただし、ある程度新しいマンションで探そうとすれば、おおよそ10万円強くらいからが、現実的な予算になるでしょう。

オートロックなどの条件を足すと、10万円台前半で物件は豊富にあり、それ以上に広さを求めたりすると、15万円強。だいたい、こんなところです。（内装デザインやインテリアの素材に特にこだわったハイグレードマンションや分譲賃貸などを見ると、上はキリがなく、30万円台、40万円台、中には50万円を超えるような物件も普通にあります……）

来年から秋葉原付近に通う予定のある皆さん、いかがですか？ 「秋葉原に住んじゃう」っていう選択。

秋葉原に住んでいる人も、いない人も、ガジェットを満喫しよう

さて、秋葉原といえば、私たちASCII.jpのリアルイベントが名物！ 次回開催は「TOKYO Gaming-PC STREET 8」です。7月4日（土）にLIFORK AKIHABARA IIで開催予定で、ゲーミングPCやキーボード、マウス、ヘッドセットなどのガジェットを実際に触って試せるイベントになっています。

略して「GPS」！ ガジェットに触れる、楽しむ！

もちろん初心者大歓迎です!!

ASCIIのリアルイベント、「TOKYO Gaming-PC STREET」

今まで「TGS」という略称でしたが、今回からリニューアル！

ぜひ「GPS」と呼んでください！

TOKYO Gaming-PC STREET 8 in LIFORK AKIHABARA II

2026年7月4日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉II 1階

入場・観覧無料

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET」が、満を持して、またまたアキバに帰ってきます！ 開催日は2026年7月4日（土）です！

今回の「TOKYO Gaming-PC STREET 8」（ぜひ「GPS」と略してください！）は、ゲーミングPCだけにとどまりません。来場者からの要望も多かった“ゲーミングガジェット全般”へとテーマを拡大し、体験展示の数も大幅パワーアップ。

知らなかったメーカー、気になっていたデバイス、ネットでは伝わりきらない使い心地に、リアルの場で出会えるイベントです。触って、比べて、聞いて、納得して選べる。そんなガジェットとの出会いの場を、今年もアキバでお届けします。

さらに！ 前回も大好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントストリーミング

※会場全体を映す定点カメラのみの生中継も予定しております。入場した際、カメラに映り込む場合があります。ご了承ください。

会場ではこんなことをやります！

（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・ガジェット展示・体験

・来場者プレゼント

・ミニステージ

・謎解きイベント

ガジェット展示・体験

魅力あるガジェットを、「見て」「触れて」「知る」体験をしてみませんか！ PCゲームや自作PC特集を手がけるASCII編集部が激推しするゲーミングガジェットを一斉に展示いたします。

さらに、各ブースには編集部員も常駐します。「ゲーミングガジェットについて話したいよ〜」という人も大歓迎です！

来場者プレゼント

来場者には、毎回大好評のイベント限定ノベルティをプレゼントいたします。

また、巨大ガラポンでゲーミングガジェットなどのプレゼントがゲットできるチャンスも用意しました。豪華なプレゼントが当たると評判ですよ〜！

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部によるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

謎解きイベント

2026年3月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 7」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント！

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2026年7月4日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

7月10日からはAmazonで「Amazonプライムデー」があり、7月7日から先行セールが始まるんですよね〜。そこで気になった商品がセールになる可能性もあるので、それを見越してガジェットをチェックするのもいいかもしれませんよ。

イベントは入場・観覧無料なので、秋葉原に遊びに行く予定がある人も、ちょっと気になるPCを見てみたい人も立ち寄りやすいのがうれしいところ。昼はガジェット、夜はステーキ。そんなアキバ満喫コースを組めば、買い物だけで終わらない一日になりそうです。秋葉原で週末を過ごすなら、「TOKYO Gaming-PC STREET 8」もあわせてチェックしてみてください！