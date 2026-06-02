ｕｇｏとFastLabel、フィジカルAI活用に向けた開発者向け「ugo VLAモデル開発研修プログラム」提供開始

ｕｇｏ株式会社とFastLabel株式会社は、国産ヒューマノイドロボット「ugo Pro R&Dモデル」を活用した実践型プログラム「ugo VLAモデル開発研修プログラムpowered by FastLabel」の提供開始を発表した。企業や大学・研究機関などがVLA（Vision-Language-Action）モデル開発に初期段階から取り組めるように支援するという。

同プログラムでは、タスク設計、模倣学習用データ収集、データ品質管理、VLAモデル開発（ファインチューニング）、実機評価、レポーティングまでを一貫して体験可能とのこと。フィジカルAIに関する社内知見や開発体制が整っていない企業・組織でも、ロボットアームを用いた開発や検証プロセスを体験しながら、フィジカルAIの活用に向けた具体的な検討を進められるとしている。

同社によると、視覚・言語・行動を統合してロボットを制御するVLAモデルをはじめとするフィジカルAIが注目を集めているが、活用の検討を進めるにはロボット機体の調達、模倣学習用データの収集、モデル開発、実機評価までを試行できる環境が必要になるそうだ。しかし、こうした準備は実際には難しく、導入初期段階における障壁になっているという。

「ugo VLAモデル開発研修プログラム」では、VLAモデル開発の初期検証に必要な工程を包括的にパッケージ化。「ugo Pro R&Dモデル」のセットアップ、動作環境構築、タスク設計、模倣学習用データ収集、データ品質管理、VLAモデルの学習・デプロイ・実機評価・分析・レポーティングを提供。講義や実機の見学・体験などを通じて、フィジカルAIに関する基礎知識と実践知を蓄積できる構成になっているという。

同プログラムでは、将来的な内製化や本格導入判断も見据えた伴走支援を重視しているとのこと。ｕｇｏとFastLabelが保有するVLAモデル開発に関するベストプラクティスやフォーマットを活用することで、問い合わせから最短約3カ月で初期的な開発・検証プロセスの実施とナレッジ蓄積を目指せるとしている。

両社は今回のプログラム提供を通じて、多くの企業がフィジカルAI開発の初期検証に着手できる環境を整備し、国内におけるロボット活用の可能性拡大に貢献するとしている。