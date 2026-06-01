羽田空港に行ったら食べてみたい、抹茶バウムクーヘン！
2026年06月01日 11時00分更新
2026年6月2日〜5日に台北で開催されるアジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」に向かう、自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏。業界を隅々まで知るベテランです。
そんなKTU、羽田空港で気になるものを見つけたようです。それは、ハラルフードの自販機。
何が売られているのか。中を見てみると、売ってるのは、ハラル認証取得の抹茶バウムクーヘン！
この商品、羽田空港の公式サイトでも紹介されています。羽田空港限定の商品として、パッケージには第3ターミナルの名所「はねだ日本橋」がデザインされているんですね〜。
アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！
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