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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第7回

羽田空港に行ったら食べてみたい、抹茶バウムクーヘン！

2026年06月01日 11時00分更新

文● ASCII 取材● KTU

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KTUが見つけた自販機

　2026年6月2日〜5日に台北で開催されるアジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」に向かう、自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏。業界を隅々まで知るベテランです。

　そんなKTU、羽田空港で気になるものを見つけたようです。それは、ハラルフードの自販機。

売ってるのは、抹茶バウムクーヘン！

　何が売られているのか。中を見てみると、売ってるのは、ハラル認証取得の抹茶バウムクーヘン！

　この商品、羽田空港の公式サイトでも紹介されています。羽田空港限定の商品として、パッケージには第3ターミナルの名所「はねだ日本橋」がデザインされているんですね〜。

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　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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