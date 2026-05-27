MSI、初のNVIDIA RTX Spark搭載ノートPC「Prestige N16 Flip AI+」を発表

エムエスアイコンピュータージャパンは6月1日、COMPUTEX 2026において、「Prestige N16 Flip AI+」という同社初のNVIDIA RTX Spark搭載ノートPCを発表した。この製品は、NVIDIAとの協業により開発され、プレミアム薄型軽量PCの新世代を体現するモデルとして注目されている。

Prestige N16 Flip AI+は、NVIDIAのフルスタックAIプラットフォームとRTXテクノロジー群を統合し、優れた電力効率を誇る。クリエイター、開発者、ゲーマー向けに設計されたこのノートPCは、高性能グラフィックスを備え、AIによる生産性向上や加速されたクリエイティブワークロードに対応する。16インチのUHD+ Tandem OLEDディスプレイを搭載し、極めて正確な色再現とプロフェッショナルなクリエイティブワークに最適な視覚体験を提供するとしている。

この製品は、柔軟な2-in-1フリップ構造を特徴とし、ノートPC、タブレット、テント、プレゼンテーションモードへと容易に変更が可能だ。さらに、MSI Nano Penで自然で精密な入力が可能で、MSI Action Touchpadを用いた直感的な操作も実現する。クアッドスピーカーシステムによって、豊かなサウンド体験も提供されており、あらゆるシーンでのエンターテインメント体験を向上させる。