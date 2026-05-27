MSI、世界初Intel Arc G3 Extreme搭載「Claw 8 EX AI+」を発表【COMPUTEX 2026】

エムエスアイコンピュータージャパンはCOMPUTEX 2026において、革新のAI+テクノロジーを搭載した新型ポータブルゲーミングPC「Claw 8 EX AI+」と、創立40周年を祝う特別デザインの「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic」を発表した。

「Claw 8 EX AI+」は、インテル Arc G3 Extremeプロセッサーを搭載した世界初をうたうポータブルゲーミングPCで、次世代AAAゲームに対応する優れた性能をポータブル環境で実現し、高効率を誇示する。8インチの120Hz VRRディスプレイやエルゴノミックグリップなどで快適なゲームプレイをサポートし、直感的な操作感も実現している。

一方、「Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic」は、MSIの長年にわたるクラフトマンシップと革新を象徴する限定モデルである。インテル Core Ultra 9 プロセッサー290HX PlusとNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUを搭載し、デスクトップ級の処理能力を提供する。特に18インチの4K+ 240Hz Mini LEDディスプレイと豊富なバンドルオプションにより、コレクターズ性も重視している。