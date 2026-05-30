PCの祭典「COMPUTEX TAIPEI 2026」がまもなく開幕！ そもそもCOMPUTEXって何？

6月2日〜5日にいよいよアジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が開催される。今後1年間のPC市場、特に自作PCパーツに関する業界の動きやトレンドを見極められる重要なイベントとなる。

今年のテーマは「AI コンピューティング」「ロボティクス＆スマートモビリティ」「次世代テクノロジー」の3つ。なかでも「AI コンピューティング」は各社が力を入れており、生成AIインフラ、データセンター向け技術などの最新技術がお披露目される可能性が高い。

なお今年は、特派員として自作PC系テクニカルライター（というよりベンチマーク芸人）のKTU氏を派遣。記事以外にも、アスキーのXでリアルタイムに取材内容をポストしていく。彼の忖度ない目線と意見にご期待いただきたい。

COMPUTEXがより身近に感じられるように、今年もアスキーでは特集を組み、現地からイベントの様子を伝えていく。

昨年の様子

アジア最大級のコンピューター見本市をうたうだけあり、出展企業がさまざまなPCを展示している。ここでは昨年のダイジェストをお届けしよう。