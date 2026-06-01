CPUが大量に山積みされている！ すごいぞ、台湾の電気街

2026年6月2日〜5日、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催されます。

今日、アスキーの現地取材班メンバーとして現地に到着したのは、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏。

KTUは、さっそく台湾の秋葉原的なスポット「光華商場」を訪れます。エリアの呼称の由来にもなったビルに入るKTU。中に入った感想は……「秋葉原ラジオデパートのような空間。ようやく呼吸のできる水に入った感じすらある」とのこと。業界を知り尽くすベテランならではのセリフ。

また日本との違いとして「マザーボードも価格表になってるところかな」と言っていました。

ここで買い物……時間がいくらあっても足りませんね。楽しそうです。

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！