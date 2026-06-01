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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第22回

このレトロ感がたまらねえ。台湾のパソコン聖地「光華商場」に入ってみたぞ！

2026年06月01日 21時30分更新

文● ASCII 取材● KTU

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こちらが光華商場のビルの入り口

　2026年6月2日〜5日、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催されます。

　今日、アスキーの現地取材班メンバーとして現地に到着したのは、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏。

　KTUは、さっそく台湾の秋葉原的なスポット「光華商場」を訪れます。エリアの呼称の由来にもなったビルに入るKTU。その入り口について「パチンコ屋かゲーセン的な佇まいの光華商場入り口」とコメント。

　一方「かと思いきや、一歩中に入ると錚々たるメーカーの看板がズラリ」とも教えてくれます。「各メーカーの直営というより、ショップがメーカーの看板を掲げてる感じ」だそう。

秋葉原の雰囲気にも似たものがありますね

　いわば、町の電気屋さんが「Panasonic」とか「TOSHIBA」といった家電メーカーの看板を掲げている感じ？

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
アスキー編集部のXはこちら
 

　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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