台湾のパソコン聖地「光華商場」ってどんなところ？

2026年6月2日〜5日、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催されます。

今日、アスキーの現地取材班メンバーとして現地に到着したのは、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏。

KTUは、さっそく台湾の秋葉原的なスポット「光華商場」を訪れます。ROGの路面店など、いかにもなお店が並んでいて、ワクワク感がありますね。

散策していると、「光華商場」と書いてあるビルがあります。こちらが、この周辺地域を含めて光華商場と呼ぶようになった、そもそもの始まりです。（より正確には、もともと光華商場というビルが別のところにあって、その辺一帯にパソコン店などが 相次ぎ出展、その後、ビルが移転）

新旧の店舗が立ち並ぶ台北の電気街、なんとも趣深い。

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！